赵少康吁中国大陆勿把台湾当成出气筒

台湾媒体人赵少康认为，美国官员或国会议员要不要前往台湾，不是台湾能够决定的，并呼吁中国大陆如果有骨气就直接找美国讲理，不要把台湾当成出气筒。

赵少康星期五（7月22日）在面簿发文称，“解放军的飞机几乎天天到台湾附近来，军舰也不时绕着台湾航行，如果有美国大官或国会议员来，解放军更是卯起来飞得更起劲、更频繁。”对于有消息称美国众议院议长佩洛西8月要访问台湾，赵少康称，中国大陆更加严厉警告，“有人甚至放话要求解放军战机穿越台湾上空示威。”

英国《金融时报》星期二（19日）放出消息称，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访台，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

佩洛西星期四（21日）在记者会上，以安全因素为由，拒绝回答她是否会访台。

赵少康认为，解放军飞机、军舰来多了，台湾人民也习惯了，达不到威吓目的，而且放狠话威胁只会徒增台湾人民对北京的反感，北京所有对台湾的善意让利都被军事威胁抵销，功能只剩下替主张台独的民进党助选拉票，巩固民进党政权而已。

他觉得，美国的大官或联邦参众议员要不要来台湾，不是台湾能够决定的，“他要来，你要阻挡也阻挡不了，他不要来，你跪下来求爷爷告奶奶他也不会来，主动权完全操在美国手中，台湾又能怎样？北京对美国不爽却找台湾出气，台湾变成受气包，不是很冤枉吗？”

赵少康呼吁中国大陆如果真有骨气、真有本事，就不要把台湾当成出气桶，直接找美国讲理、泄愤，并指美机美舰在中国大陆、台湾附近绕，说是什么印太自由航行权，解放军也可以如法炮制，把航空母舰群开到夏威夷、加州附近去“自由航行”，并称光在台湾附近绕，威胁台湾有什么好得意，建议大陆方面去绕夏威夷，“大力宣扬国威，我不相信老美敢真的打你。”

他也说：“‘以其人之道 还治其人之身’才是大国应该做的事，美国欺负大陆，大陆欺负台湾，柿子挑软的吃，这是什么正大光明的行径？”