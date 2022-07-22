日本批准福岛核污水排海方案 中方：必将付出代价

针对日本原子能规制委员会星期五（7月22日）批准了东京电力公司制定的福岛第一核电站核污染水排海计划，中国官方同一天作出回应，称如果执意要迈出危险的一步，必将为自己不负责任的行为付出代价，留下历史污点。

中国外交部发言人汪文斌星期五在例行记者会上说，自去年4月，日本政府作出向海洋排放福岛核污染水错误决定以来，国际社会以及日本国内民众的质疑和反对一直没有停止。各方普遍关切日本向海洋排放核污染水，可能给太平洋沿岸国家造成的海洋环境、公众健康等方面的影响，并就核污染水排海方案的正当性、日本数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等方面提出了很多疑问。

汪文斌续称，国际原子能机构成立技术工作组，两次赴日实地考察评估，至今仍未就日本排海方案得出结论性的意见，同时还提出诸多澄清要求和改进意见。中俄两国向日本提交了联合技术问题单，也未得到日本反馈。

他称，前不久，太平洋岛国论坛领导人会议和外长会议也就相关问题表达了严重关切。“令人遗憾的是，日本始终对国际社会和日本国内民众的正当关切和合理诉求置若罔闻，非但没有同利益攸关方和有关国际机构进行充分、有意义的协商，反而一意孤行推进排海管道建设和排海计划审批工作。”

汪文斌批评，日本尝试制造既定事实的做法极其不负责任，中国对此坚决反对，福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和环太平洋国家的公众健康，绝不是日本一家的私事。

汪文斌还说，中国敦促日本切实履行应尽的国际义务，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，停止强推排海方案，在同利益攸关方和相关国际机构充分协商并达成一致之前，不得擅自启动核污染水排海。“如果日方执意将自身的私利凌驾于国际公共利益之上，执意要迈出危险的一步，必将为自己不负责任的行为付出代价，留下历史污点。”

日本原子能规制委员会星期五（7月22日）批准了东京电力公司制定的福岛第一核电站核污染水排海计划。日本原子能规制委员会认为，把经过处理但含有微量氚（Tritium）的核污水排放入海是安全的。