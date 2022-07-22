上海鼓励保险资金投资临港新片区重点科技企业

中国银保监会和上海市政府联合发文，提出要鼓励保险资金参与上海临港新片区前沿制造业和重点科技企业等的投融资，将临港新片区科技保险创新引领区打造成为集聚科技保险创新主体的新高地。

据证券时报报道，中国银保监会和上海市政府联合发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区科技保险创新引领区工作方案》（简称《方案》）。《方案》还提出，要将临港新片区科技保险创新引领区打造成科技保险产品研发和服务模式的样板间、保险资金运用于科技企业股权投资的试验田和科技保险人才的首选地。

为此，《方案》鼓励保险资金以债权投资计划或股权投资计划等方式参与临港新片区八大前沿制造业、五大特色园区重大产业项目和重点科技企业的投融资。同时，还探索保险资金跨境投资方式、鼓励保险机构投资科创类投资基金等。

八大制造业包括集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车、高端装备制造、绿色再制造、氢能源；五大特色园区则包括信息飞鱼、东方芯港、生命蓝湾、大飞机园、海洋创新园。

《方案》还支持临港新片区打造“数联智造”品牌服务智能制造发展，围绕国际数据港建设需求；加强对网络安全、数据安全等新兴风险的识别和研究，探索为企业网络安全风险防控需求和因网络安全事件造成的业务中断损失、网络勒索损失、数据泄露损失等经济支出提供综合性保险解决方案。

报道称，这是又一项保险业创新政策落地上海临港新片区。去年10月，银保监会和上海市政府联合发布的《关于推进上海国际再保险中心建设的指导意见》中提出，支持在临港新片区开展跨境再保险交易试点，对标国际成熟市场，在依法合规、风险可控、审慎稳妥的前提下，逐步扩大跨境再保险市场规模。

据悉，为保障《方案》顺利实施，上海银保监局和上海市地方金融监督管理局、临港新片区管委会共同研究推动了一系列鼓励科技保险创新的人才激励和财税支持措施。例如，为支持集成电路保险创新，临港新片区管委会、上海银保监局和中国集成电路共保体签订三方合作协议，在全国率先对中国集成电路共保体创新实验室和企业投保给予财政支持。