国台办：民进党递出的不是橄榄枝是“毒荆棘”

台湾副总统赖清德称过去六年台湾善意不断被中国大陆忽略，总统蔡英文两度递出橄榄枝却未获回应。中国大陆国台办回应称，民进党当局递出的不是希望两岸关系和平发展的“橄榄枝”，而是导致两岸关系紧张动荡的“毒荆棘”。

据中新网报道，国台办发言人朱凤莲星期五（7月22日）称，民进党当局上台六年来，极力勾连外部势力不断谋独挑衅，制造两岸对立对抗，日益把台湾推向危险的深渊。

她说，民进党当局歪曲抹黑、拒不承认一个中国原则和“九二共识”，图谋改变两岸同属一中的事实，单方面破坏两岸共同政治基础。

朱凤莲批评民进党当局叫嚣所谓“互不隶属”，不断抛出充斥“两国论”的分裂谬论，操弄“反中仇中”，甚至公开鼓吹“战争”；公然篡改历史，阉割和扭曲大陆与台湾的历史连结；不惜充当外部势力遏制中国发展的“马前卒”，出卖两岸同胞切身利益和中华民族根本利益；无视台湾民众要求分享两岸关系和平发展红利的愿望，想方设法限制阻挠两岸民间交流合作。

她强调，把这些倒行逆施叫作“善意”，完全是自欺欺人。

赖清德7月21日在智库演讲时形容蔡英文执政六年来的两岸关系是“台湾的善意不断被忽略的历史”，包括2016年就职典礼提出根据“中华民国宪法和两岸人民关系条例”进行两岸交流，对大陆递出橄榄枝，却被认为是“未完成的答卷”；

他还说，蔡英文在第一任强调善意和承诺不变，不在压力下屈服，也不走回对抗的老路，但大陆“赏给台湾的是港澳模式的一国两制”；第二任提出和平对等和民主对话四原则，再次递出橄榄枝，却面对大陆军机不断绕台，在国际上也受到更多打压。

他说，如果大陆能妥善回应台湾的善意，两岸关系不会如此紧张，大陆领导人在国际上面对的挑战也不会如此巨大。