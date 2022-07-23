中共南京市委宣传部：供奉日本战犯牌位性质恶劣必须彻查到底

南京玄奘寺内被曝供奉多名日本战犯牌位的事情持续发酵。南京市委宣传部新闻发布官方公号“南京发布”星期六（7月23日）深夜发文说，不管是什么人出于什么目的干出这样没有底线的事情，性质都极其恶劣，必须彻查到底、绝不姑息。

这篇题为《南京永远不会忘记》的文章指出，南京玄奘寺供奉侵华日军战犯牌位事件，深深刺痛国人，严重伤害民族感情，令人震惊、无比愤慨。南京市委市政府连夜成立工作专班调查处置，通报初步情况，对有关单位和部门责任人员进行严肃处理。

文章说，南京这座城市见证了中华民族从沉沦中奋起的苦难与辉煌，惨绝人寰的南京大屠杀惨案是中国历史上最黑暗的一页，是南京永远不能忘却的沉痛记忆。在这片30万同胞惨遭杀戮的土地上，任何为日本战犯“拜鬼招魂”的行为都绝不能容忍，手上沾满中国人民鲜血的日本战犯永远也只配被钉在历史的耻辱柱上。

文章还说，和平是需要争取的、需要维护的。南京大屠杀幸存者和他们的口述证言，侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆每天开馆时的钟声，国家公祭日响彻城市上空的警报声，都在警示人们：前事不忘、后事之师。维护和平，就必须时刻警惕和防范任何对侵略行为的辩护和美化。

文章最后强调，历史需要敬畏、是非应该分明、战犯必须唾弃。对于极个别人悍然挑衅历史定论、挑战民族底线的行为，南京人民将坚决抵制、痛击逆流，以实际行动守护历史记忆、捍卫民族尊严、维护和平正义。

有网民星期四发文称，今年2月在南京玄奘寺游览时发现，寺庙地藏殿内最上面的一排长生牌位供奉着日军战犯。当地官方迅速成立调查组进驻该寺，并在星期五（7月22日）通报，免去南京玄武区民族宗教事务局局长职务，撤换玄奘寺住持。

此外，当地市委市政府责成玄武区委免去区民族宗教事务局局长胡圆圆职务，对南京市民族宗教事务局局长苏宇红予以诫勉，对市民族宗教事务局副局长纪勤予以停职检查。