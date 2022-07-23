恒大物业134亿人民币存款被划扣 执行董事夏海钧潘大荣被免职

中国恒大、恒大物业星期五（7月22日）晚间对此前恒大物业134亿元（人民币，下同，约27.5亿新元）存款质押被相关银行强制执行的初步调查结果发公告称，其执行董事夏海钧及潘大荣，以及子公司恒大集团有限公司执行总裁柯鹏参与了上述安排，董事会决议要求上述人士辞任相关职务。

根据21世纪经济报道，中国恒大在公告中称，根据独立调查委员会初步调查结果，恒大物业质押相关的贷款通过第三方（扣除费用后）回流至中国恒大，用作其一般营运。中国恒大在公告中披露了质押所涉三组存单的基本情况。

恒大物业的子公司于2020年12月期间以定期存款为一家第三方公司提供金额为20亿元存单质押担保，使该第三方公司获得等额银行贷款。所得资金（扣除费用后）透过其他第三方间接转至集团，该笔银行贷款于2021年3月到期并已偿还，相关的存单质押已被解除。

恒大物业的子公司于2021年3月期间以定期存款为另一家第三方公司提供金额为20亿元存单质押担保，使该第三方公司获得银行贷款。所得资金（扣除部分费用后）透过其他第三方间接转至集团。

第二笔银行借款于2021年9月期间到期，借款方未能还款，恒大物业的子公司提供金额为20亿元的存单质押于2021年9月期间被强制执行。

此外，恒大物业的子公司于2021年1月,7月及8月期间以定期存款为多家第三方公司提供两组存单质押担保，使第三方公司获得银行贷款。第一组存单质押的金额为80亿元，相关贷款于2021年7月期间偿还，第一组存单质押已被解除。第二组存单质押的金额为87亿元。相关的资金透过集团的联营公司转至集团。

涉及第二组存单质押的银行贷款于2021年11月及12月期间到期，相关借款方未能还款，恒大物业的子公司提供金额为87亿元的存单质押于2021年11月及12月期间被划转及强制执行。

最后，恒大集团于2021年6月期间向第三方借款，借款金额为27亿元，用于支付集团对恒大物业的子公司应付的款项。恒大物业的子公司同时以等额定期存款提供存单质押担保使该第三方获得银行贷款。

有关银行贷款于2021年9月期间到期，借款方未能还款，恒大物业的子公司提供金额为27亿元的存单质押于2021年9月期间被强制执行。

恒大在公告中称，初步调查资料显示，其执行董事夏海钧及潘大荣，以及子公司恒大集团有限公司执行总裁柯鹏参与了上述安排，鉴于此，董事会决议要求上述人士辞任相关职务。中国恒大还宣布，委任刘振、钱程为执行董事。

恒大还表示，其正与恒大物业商讨偿还上述质押所涉及款项的方案，主要透过转让资产予恒大物业抵消相关款项等。在有关偿还方案落实后，中国恒大会发出进一步公告。

恒大还表示，有鉴于上述初步独立调查所得资讯，其将考虑委任内控顾问对内控及风险管理系统作全面评估。

