立陶宛驻台办事处9月12日开馆

立陶宛媒体报道，立陶宛驻台湾办事处确定于9月12日开馆。

立陶宛经济暨创新部政务次长聂琉娴娜（Jovita Neliupsiene）星期五（7月22日）接受波罗的海新闻通讯社BNS访问时说，立陶宛驻台湾办事处将于9月12日开馆。

据台湾中央社报道，据外国驻台圈人士透露，立陶宛驻台办事处可能设于众多驻台办事处落脚的台北世界贸易中心国贸大楼，此处位于台北市中心信义区商业枢纽、交通便利，包括斯洛伐克、意大利、韩国等10多个国家都选择在此设处。

立陶宛媒体《波罗的海时报》（The Baltic Times）22日报道称，正在立陶宛访问的台湾立法院长游锡堃说，拟邀请立陶宛国会议长希米利特（Viktorija Cmilyte-Nielsen）出席立陶宛驻台办事处的开幕典礼。

据报道，游锡堃21日会晤希米利特，22日会晤立陶宛国会副议长与其他立陶宛国会委员会成员。

希米利特曾多次表达挺台立场，今年1月立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）说立陶宛同意台湾以“台湾”名义设立代表处是一个错误，希米利特旋即表达不同立场，并质疑瑙塞达为何等到北京向立陶宛施加强大压力后才对政府决策提出批评。

据台湾《自由时报》报道，驻立陶宛台湾代表处去年11月18日开馆，为欧洲第一座以“台湾”名义设立的代表处。在开设之后，中国大陆对此激烈反应，先将与立陶宛外交关系降至最低阶，后以经贸胁迫手段试图逼迫立陶宛政府屈服。自去年12月起，立陶宛对中国大陆出口与前一年度之同期相比暴跌约九成。欧盟以及全球先进民主国家，如美、澳、英等国，纷纷声援立陶宛。

这两年台湾与立陶宛双边关系不为国际疫情所囿持续升温。台湾的国发会主委龚明鑫去年10月率领中东欧经贸考察团访问立陶宛，前副总统陈建仁也在去年11月下旬访问立陶宛，立陶宛与拉脱维亚、爱沙尼亚三国国会议员在去年11月底也组团访台。

今年1月，台湾宣布将设立规模2亿美元（下同，约2.76亿新元）的中东欧投资基金与规模10亿美元的中东欧融资基金。今年6月聂琉娴娜与立陶宛农业部政务次长吉尔卓帝斯（Egidijus Giedraitis）接力访台，在在显示台湾与立陶宛关系提升是现在进行式。