“拉姆被烧伤致死案”罪犯唐路被执行死刑

中国藏族网络女博主“拉姆被烧伤致死案”罪犯唐路星期六（7月23日）被执行死刑。

阿坝州中级人民法院消息，阿坝州中级人民法院星期六遵照中国最高人民法院下达的执行死刑命令，对故意杀人罪犯唐路验明正身，依法执行死刑，阿坝州人民检察院依法派员全程监督。

行刑前，安排罪犯唐路会见了其家属，依法充分保障了被执行罪犯的合法权利。

1990年出生的拉姆原是小有名气的网络红人，在中国社交媒体抖音上曾有数十万粉丝。

据了解，拉姆和唐路曾是十年夫妻，但婚后唐路被指长期“家暴”拉姆，去年3月9日，拉姆和唐路离婚，但离婚不到半个月两人又复婚。

拉姆姐姐卓玛曾称，拉姆与唐路复婚后不到10天里又被家暴。拉姆过后向法院提起诉讼，最终离婚成功，却在2020年9月14日于家中直播时，被前夫唐路泼汽油烧成重伤。半个月后拉姆去世，唐路同年12月以故意杀人罪被批捕。

去年10月14日，四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院对被告人唐路故意杀人案进行了公开开庭审理并当庭宣判，认定被告人唐路犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；赔偿因犯罪行为给附带民事诉讼原告人造成的物质损失。

唐路提起上诉。今年3月23日，该案二审宣判结果为维持一审原判，以故意杀人罪判处被告人唐路死刑。