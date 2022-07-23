陈文茜谈21世纪：人类从文明走向野蛮

台湾知名媒体人陈文茜星期五（7月22日）在香港书展讲座中说：“进入21世纪，人类在为前个世纪所埋下的错误一一偿还”。她认为，现在的科技越来越发达，人类却从文明走向野蛮。

据香港中通社报道，陈文茜主持的《文茜的世界周报》和《文茜的世界财经周报》，以独特锐利的角度看世界变局，节目历经十余年仍经久不衰，并享誉两岸三地。在今年香港书展“名作家讲座”上，陈文茜从历史维度，向读者分享她对21世纪的判断，剖析这个时代的特色，讨论世界文明进程中遇到的种种问题。

陈文茜认为，20世纪下半叶是人类文明的里程碑，因为人类刚经历了两次世界大战。经历过战争带来的伤痛，便不希望重蹈覆辙。正是基于过去的痛苦教训带来的深刻反省，让人类极力避战求和，从而促进了文明的进步。

她说，但这份文明没有维持很久，拥抱和平、拒绝战争的历史反省正在消磨殆尽。21世纪后，科技越来越发达，甚至冲破国界的障碍，让来自不同地方的人可以互相对话。然而，也正是从2001年开始，不同的战争在全世界遍地开花——阿富汗、伊拉克、叙利亚，乃至现在的乌克兰。大家似乎都忘了战争带来的痛苦，强权领导者不断煽动他人，制造紧张对立，鼓动各种冲突。人类重回只会用武力解决问题的野蛮时代，21世纪的前22年过后，所谓千禧年的“金色年代”幻象逐渐破灭。

陈文茜认为，21世纪制定国际秩序的决策者多是战后才出生，他们没有战争记忆，不懂战争带给人类的伤害。他们也没经历过经济大萧条时期，对资本主义的贪婪忘记得一干二净，这也导致了2008年的金融危机；他们以欧美国家为本位，傲慢无知，对历史缺乏尊重。

“结局就是长久的战争，在战争里，所有人都是受害者，没有任何的胜利者。”陈文茜说，战争是不必要且可以避免的。所以21世纪，人类正从文明走向野蛮。

曾作为民进党的文宣部主任及发言人，陈文茜对绿营的政治人物有着自己的独到认识。

在互动环节，有读者提问：现在台海被视为“全世界最危险的区域”，两岸是否“必有一战”？陈文茜说，台湾人民都很害怕战争发生，现在的领导人蔡英文也怕，她很在乎避免两岸爆发军事冲突的可能性。

她说，很多主张“台独”的绿营政治人物，喊着“台湾意识”，要全力推行“本土主义”，其实是利用这种政治主张来更好地赢得选举，夺取执政权。民进党只是想坐稳执政党的椅子，享受权力带来的无上荣耀。因此民进党不会宣布“台独”，很多政客宣称的“为了台湾不惜一战”当然也不值一信。

分析了民进党后，陈文茜说，从俄乌冲突的例子可发现，美国只会提供武器，却从不介入其中。两岸走到现在这般局面，美国在背后的推波助澜不容忽视。

她还说，要与中国大陆加强对抗、展现强硬对华立场的时候，美国便会把台湾摆上台面。美国一些政客、学者不断渲染“中国威胁论”，鼓吹台海战争的可能，纯粹是充当军火商的说客，说服美国政府卖更多武器给台湾；他们甚至“担忧”一旦两岸开战，台湾半导体产业恐落入大陆之手，也只是为了逼迫台湾半导体企业在美投资设厂。但无奈的是，台湾无法对美国说不。