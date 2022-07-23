中国医保局否认“部分药品调出是因医保基金不够用”：基金稳健可持续

针对有网民称“地方将部分药品调出医保目录是因为医保基金不够用”的说法， 中国国家医疗保障局医药服务管理司相关负责人对此予以否认，并称从总体上看，全国医保基金收支平衡，略有结余，收支规模与经济发展水平相适应，基金保障能力稳健可持续。

根据中国国家医保局网站发布的新闻稿，负责人说，2021年，全国基本医疗保险基金（含生育保险）收入2.88万亿元（人民币，下同，约0.59万亿新元），支出2.4万亿元。总体上看，全国医保基金收支平衡，略有结余，收支规模与经济发展水平相适应，基金保障能力稳健可持续。事实上，正是在医保基金的有力保障下，国家医保局2018年组建以来，逐步将许多新药好药调进医保目录，实现了医保用药保障范围明显扩大、水平显著提升。

负责人说，在稳步扩大国家医保药品目录的同时，针对医保事业发展不平衡不充分的问题，国家医保局积极稳妥推进全国医保用药范围基本统一工作，综合考虑各地医保基金承受能力、临床和群众用药习惯、药品更新换代周期等各种因素，研究制定了地方增补药品三年“消化”计划，即从2020年开始，按照第1年40%、第2年40%、第3年20%的比例逐步调出原省级药品目录内按规定调增的药品，到2022年底实现全国医保用药范围基本统一。

负责人解释说，基本医保制度建立之初，针对当时国家医保药品目录品种少、地区间用药习惯差异大的情况，国家允许各省份根据本地经济社会发展水平、医疗需求和用药习惯等实际情况，可以自行增补部分药品，但不能超过国家目录“乙类药品”数量的15%，这是针对当时医保环境的权宜之策。近年来，中国医疗保障事业快速发展，国家医保药品目录实行每年动态调整，4年间500多个新药好药被纳入目录，而且通过谈判后药品价格大幅降低，国家医保药品目录的保障能力和水平已今非昔比，地方增补药品基本都可被国家目录中的药品更好替代，继续保留地方增补药品意义不大，反而造成医保药品目录管理的碎片化，影响医保制度的统一性、公平性和平衡性。

因此，实现医保用药范围基本统一，是解决我国医疗保障领域不平衡不充分问题的重要举措。截至今年6月30日，全国已有15个省份及新疆生产建设兵团提前完成了全部地方增补药品的“消化”任务，包括北京市在内的其余16个省份药品“消化”的完成时间为今年年底。到2022年年底，全国所有省份都将完成地方增补药品“消化”工作，实现全国医保用药范围基本统一。总体上看，这项工作的推进是平稳有序的，临床和群众用药基本没有受到影响。

