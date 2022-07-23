游锡堃访立陶宛 中国大陆驻立代办处称搞台独死路一条

台湾立法院长游锡堃应立陶宛议会邀请，在7月21日至23日访问立陶宛。中国大陆驻立陶宛代办处批评，立陶宛罔顾双边关系大局，执意邀请游锡堃“台独”顽固分子来立窜访，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈抗议和坚决反对。

据中国大陆驻立陶宛代办处官网消息，代办处发言人在回应关于游锡堃访问立陶宛提问时，作出上述回应。

发言人说，立方罔顾双边关系大局，执意邀请游锡堃“台独”顽固分子来立窜访，严重侵犯中国国家主权和领土完整，粗暴干涉中国内政，肆意践踏国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈抗议和坚决反对。

发言人说，一个中国原则是国际社会广泛共识，是联合国大会第2758号决议确认的国际关系准则，也是中国同所有国家发展双边关系的政治基础，不容践踏。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题事关中国核心利益和中华民族感情，不容挑战。作为中国建交国以及国际社会一员，维护国际关系基本准则和促进中立双边关系发展本是立陶宛应有之义。

发言人强调，中方敦促立方从维护中立两国和人民的根本利益出发，恪守一个中国原则的政治承诺，不向“台独”分裂势力发出错误信号，不再为中立双边关系增加新的困难和障碍。搞“台独”是死路一条，支持“台独”也是没有出路的。任何政治势力都不应低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

另据台湾《自由时报》报道，驻立陶宛台湾代表处去年11月正式挂牌运作，中国大陆为此向立陶宛抗议，大陆与立陶宛外交关系从大使级降至最低阶的代办级。虽然中国大陆单方面外交降级，却强力要求立陶宛驻中大使馆改名以及驻中人员重新申请证件，最后迫使立陶宛撤离驻中使馆人员。

游锡堃星期五（7月22日）在立陶宛友台的民间组织台湾论坛发表演说。他强调，台湾与立陶宛一样，是崇尚自由民主的国度，与中国大陆截然不同。台湾过去从未被中华人民共和国统治过，“中华民国台湾”与“中华人民共和国”互不隶属。“台湾绝非中国的一部分，台湾与中国一边一国是铁铮铮的事实”。