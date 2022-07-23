麦趣尔被爆牛奶不合格后再被投诉只退货不退款

中国乳制品公司新疆麦趣尔牛奶早前被检出含低毒类成分丙二醇后被召回，但有一些消费者却面临收退货但不退款的问题。

根据界面新闻报道，7月20日至22日，不断有消费者称，麦趣尔网上旗舰店收货多日后不退款，在7月20日一度关闭了天猫的旗舰店，随后再次开启。

一些未收到退货钱款的消费者组建了维权群，在新浪黑猫投诉平台，围绕“麦趣尔牛奶违禁添加丙二醇”的集体投诉量已经达到219条，多数人的投诉要求为希望麦趣尔退货退款，也有部分消费者希望天猫平台负有连带责任。

不过，根据微博消息，有部分购自盒马、京东等平台的顾客已经拿到了退款。也有消费者遇到麦趣尔希望以换购替代退款的解决办法。麦趣尔京东旗舰店客服“维维”在7月21日向前来催退款的顾客称，由于目前系统被冻结，是否可以按照订单价值+运费金额的1.5倍来换购麦趣尔其他商品，可以选择奶啤、黑麦、奶酪棒。

对于无法收到退款事宜，麦趣尔官方微博、微信公众号未对此进行说明。麦趣尔官方电话长时间无人接听。

在6月30日麦趣尔牛奶被曝检出违禁添加物丙二醇后，麦趣尔乳业7月3日通过微信公众号发布关于“麦趣尔纯牛奶不合格”情况核查进展的沟通函称，“不合格产品系由我公司在纯牛奶和调制奶两种品类生产切换过程中未能有效清洗产品罐线的残留调制奶，导致调制奶中合法的食品添加剂（含丙二醇成分）混入纯牛奶。公司将配合政府相关部门进一步核查事件准确原因，并将及时向社会公布。”

同时，还承诺对已购买不合格纯牛奶的消费者，无条件退货、退款。

7月3日，新疆维吾尔自治区市场监督管理局也发布了关于严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题进展情况的通报，通报称，第一时间联合昌吉回族自治州市场监督管理局、昌吉市市场监督管理局组成调查组入驻企业开展执法检查，督促企业立即停止纯牛奶生产，及时下架、封存、召回不合格产品。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局工作人员7月22日回应媒体查询时称，后续调查进展由昌吉市市场监督管理局具体执行，但后者目前尚未发布任何关于麦趣尔问题牛奶调查的进展。

麦趣尔上半年业绩受到巨大冲击。7月14日，麦趣尔披露的业绩预告显示，公司预计上半年净亏损1.3亿元（人民币，下同，约2700万新元）至1.95亿元，与之对比的是，麦趣尔上年同期盈利1094万元。