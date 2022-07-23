港医疗队25日起每周为院舍提供外展接种服务

香港安老及残疾院舍个案随冠病疫情反弹呈上升趋势，港府星期五（7月22日）宣布，下周一（25日）起将加紧院舍外展冠病疫苗接种服务，邀请医疗团队每周最少一次上门为院友打针。

综合香港《明报》和香港商业电台报道，这项服务将为期六个星期，港府会发放特别津贴，以应付所涉及的额外人手及交通开支。卫生署也已招募更多医疗团队参与。

继日前公布收紧院舍员工检测及探访安排，港府22日与业界举行线上会议，提到下周一（25日）起将邀请医疗团队每周最少一次到院舍提供外展接种服务，期盼下月内将院舍长者两针接种率提升至九成以上，9月底三针接种率提升至最少五成。

香港劳工及福利局局长孙玉菡说，院舍院友首针及两针接种率分别约为93%及87%，三针接种率仅约39%，须加紧院舍冠病疫苗接种工作。

孙玉菡及医务卫生局长卢宠茂22日傍晚联合主持线上会议，呼吁院舍业界及医护机构配合外展接种新措施。

卢宠茂说，当局将展开特别计划，做到“针跟人”，目标是不错过任何一位到期打针的院友。他指出，80岁或以上长者若未接种疫苗，感染冠病的死亡率高达16.23%，但若已接种三剂疫苗，死亡率降至1%。

另外，所有院舍员工下星期三（7月27日）起，要每七天进行一次核酸检测。孙玉菡在社交媒体说，有人形容新措施为“大阵仗，但他强调院舍是全社会抗疫的重要阵地，政府必须严阵以待，目前院舍员工的第三针接种率已有七成半，比率较全港已接种三针的人口高。

安老服务协会主席陈志育认为，目前香港社区新增个案不断上升，加紧外展接种服务能尽快为院友接种疫苗，减低院友死亡及重症风险。他说，目前外展接种服务下，医疗团队每隔两三周会上门为已配对的院舍院友打针，而新安排下政府另会提供替补医疗机构，以防原来外展队未能抽空上门打针。