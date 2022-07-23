佩洛西访台传闻 美国政界军方反应不一

近日有关美国众议院议长佩洛西计划访台传闻不断，美国总统拜登和佩洛西本人尚未对行程发表具体评论，但美国政府内部反应不一。

《美国之音》引述消息人士报道称，白宫和国防部官员已将佩洛西访台可能带来的风险评估知会了佩洛西办公室。五角大楼内部官员认为，这项行程将加剧地区紧张形势，北京将在南中国海议题上发表更强硬的措辞，并在该地区展示力量。一名匿名国防部官员说，通常国会议员出访会乘坐军用飞机，如果佩洛西乘坐军机飞往台湾，将被北京认为是一次军事行动。

美国军方参谋长联席会议发言人戴夫·巴特勒上校说，军方“总体上”向决策者简要介绍了军事评估。巴特勒说：“我们讨论对手可能会做什么，讨论后勤和军事计划以及准备情况。”巴特勒拒绝透露参谋长联席会议主席马克·米利将军是否与佩洛西就其拟议中的访台计划进行交谈。

佩洛西访台事宜高度敏感，美国总统拜登本周说，美国军方官员相信，佩洛西此刻访问台湾“不是一个好主意，但我不知道此事的状况如何”。总统拜登也没明确表示不建议佩洛西访台。

佩洛西则说，总统拜登没告诉她不要去台湾。佩洛西没对访台行程做具体评论，仅表示访问行程涉及国家安全。她说：“我认为总统所说的可能是军方担心我们的飞机会被击落，或类似事情。”佩洛西同时表示支持台湾是非常重要的。

消息人士介绍说，美国国务院官员也有些担忧。国务院发言人普赖斯星期四（7月21日）没有明确回答佩洛西访台问题，仅表示这是“假设”。

在被问及国务院对佩洛西可能访问台湾的立场时，普赖斯说：“我不会在讲台上提供任何建议。”他说，拜登当局仍坚持一个中国政策，指美国与台湾没有外交关系，但与台湾有着“强大的非官方”关系。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，驻美国台北经济文化代表处说，没有收到有关佩洛西访台的信息。台湾外交部说，已经注意到拜登的讲话，而且台美之间拥有良好的互信和顺畅的沟通管道。台湾外交部对佩洛西拟议中的访台一事说，没有接获“准确信息”，而且也没有进一步评论。

美国共和党议员对佩洛西访台表示欢迎，参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔说，国会必须在年底前通过一项国防政策法案，以“应对”中国对美国国家安全的长期威胁。

英媒《金融时报》本周报道，美国政坛第三号重量级人物、众议院院长佩洛西正在计划8月份的亚洲出访行程将包括台湾。

尽管美国官方对佩洛西行程不置可否，没有具体评论，但中国大陆外交部和大陆国台办先后发出警告，表示如果佩洛西按照报道所说的那样在近期访问台湾，北京“必将采取坚决有力措施”，甚至称“后果须由美方完全负责”。