港海洋公园主席欢迎中央政府再送熊猫

香港海洋公园大熊猫安安星期四（7月21日）被进行安乐死，终年35岁，相当于人类的105岁。安安是在人类照顾下全球最长寿的雄性大熊猫。海洋公园公司主席庞建贻22日说，安安自1999年与大熊猫佳佳一起到海洋公园，已成为海洋公园其中一个标志，过去这段时间在保育工作做出贡献，教导香港人认识大熊猫的生活，带给香港不少美好回忆。他因此欢迎中央政府再送大熊猫给香港。

庞建贻22日在香港电台节目《千禧年代》上说，安安的健康状况在过去几个星期慢慢变差，食量逐渐减少，自本月17日起已完全停止食固体食物，只饮水及电解质饮品，活动量大幅减少，对于年事已高的安安，海洋公园唯有作出安乐死的安排。

他说，安安年事已高，是“百岁熊瑞”，出现高血压、关节炎、牙齿及眼部也陆续出现问题。员工在过去多个星期，24小时日以继夜不停照顾安安，照顾起居饮食，还替它做各类检查。相信他们这几个星期在面对安安身体慢慢虚弱，一定感到伤心。

至于安安的遗体及其他后事如何处理，庞建贻说，正与政府相关部门及中国大熊猫保护研究中心研究细节，有决定会公布。

庞建贻续称，目前海洋公园仍有熊猫盈盈及乐乐，它们同为16岁，会是该园的保育大使，为保育作贡献，希望市民可多探望它们。他欢迎中央政府再送大熊猫予香港，并认为保育大熊猫是园方重要一环，同事们过去20多年照顾园内四只大熊猫，称海洋公园是保育熊猫的正确地方。

安安与雌性大熊猫佳佳在1999年3月11日一起抵港，佳佳于2016年逝世，享年38岁，是全球在人类照顾下最长寿的雌性大熊猫。

中国全国人大常委谭耀宗预料，如果特区政府提出要求，中央政府会很乐意考虑再送大熊猫予香港。

安安和佳佳是中央政府送予香港的回归两周年“礼物”。盈盈和乐乐则是香港回归10周年中央政府赠送的“礼物”，它们在2007年4月26日抵港。