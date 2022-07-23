中国天问一号首次拍摄火卫一全身照

中国天问一号任务发射两周年之际，环绕器星期六（7月23日）传回火卫一影像。这也是中国首次拍摄到火卫一全身照。

综合央视新闻客户端和澎湃新闻报道，天问一号运行团队近期抓住环绕器与火卫一距离较近的时机，利用高分辨率相机对火卫一成像，获得了“满月”状态的清晰影像。



火星有火卫一、火卫二两颗天然卫星，火卫一是其中个头较大的，其大小约27千米长、22千米宽、18千米高，外形不规则、没有大气，运行在距离火星表面约6000千米的环火轨道，是太阳系中距离主星最近的一颗卫星。

图像显示，火卫一（Phobos，福布斯）是一个形状不规则的小天体，呈土豆状，图左上部可见表面分布的条纹，可能是撞击过程影响所形成的，图右上部有一处明显的撞击坑，直径约2千米，名为厄皮克（Öpik）撞击坑（厄皮克是爱沙尼亚天文学家，以研究小行星和陨石而闻名）。

火星另一颗卫星是火卫二（Deimos，德摩斯），平均半径仅约6.2千米，两颗卫星是以古希腊神话中的战神阿瑞斯（Ares）的两个儿子命名的，古希腊人曾以阿瑞斯来称呼火星。这两颗卫星都是不规则小天体，许多科学家认为它们是被火星引力捕获进入火星轨道的，但目前其来源仍然存在争议。



据介绍，本次火星环绕器对火卫一探测，是中国首次实施火卫一成像探测，首次近距离获取了火卫一的一手科学数据，为科学家开展火卫一地形地貌、运行规律等研究提供了珍贵数据，为中国行星探测工程积累了宝贵经验。



自2020年7月23日中国成功发射入轨，天问一号火星环绕器已完成202天4.75亿公里的深空飞行，于2021年2月10日抵达火星，成功实施捕获制动进入环绕火星轨道。

在环火轨道上完成三个月的预选着陆区详查探测后，火星环绕器于2021年5月15日完成降轨机动、器器分离，将着陆巡视器送入着陆火星轨道，随后升轨至停泊轨道执行着陆过程中继通信任务。

完成着陆火星任务后，火星环绕器变轨至中继轨道，开展火星车中继通信任务。2021年11月8日，火星环绕器实施第五次近火制动，准确进入遥感使命轨道，开展全球遥感探测。2022年6月29日，火星环绕器获取了火星全球的中分辨率影像数据，各科学载荷均实现了火星全球探测，完成既定科学探测任务。

