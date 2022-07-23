台湾6月失业率创八个月新高 国民党批民进党别只拼选举

台湾6月份失业率创近八个月新高，在野的国民党批评执政的民进党不要只会喊口号拼选举，要拿出具体措施解决问题。

据东森新闻云报道，台湾行政院主计总处公布最新失业率统计，6月份失业率达3.74%，创近八个月新高。国民党星期六（7月23日）说，台湾失业率近几个月呈现上扬态势，虽然可能受到疫情及毕业季的影响，但在失业与通胀的双重压力下，人民的日子更是苦上加苦，政府不要只会喊口号、拼选举，要拿出具体行动与措施，为人民解决切身的生活、生计、生存问题。

国民党说，不仅失业率持续攀升，日前公布最新无薪假统计，再度突破两万人，已有2851家、2万零755人实施无薪假，较上期增加372家、2674人，显见台湾疫情起伏，仍冲击就业环境的健全结构。蔡英文政府不应该消极以对，将问题推给疫情后就束手无策，放任失业及无薪假情况持续严重。尤其在疫情期间，人民更需要就业来维系家计，蔡政府应该尽速提出对策，解决就业市场失衡的问题。

国民党指出，若失业率无法有效控制，加计通胀压力，将让人民痛苦指标持续飙升。台湾消费者物价指数（CPI）持续攀高，6月份CPI年增率已达3.59%，加上失业率高达3.74%，人民整体痛苦指数达到7.33。台湾现况已呈现人民找工作不容易、荷包也越来越缩水的窘境，而这样的情况从今年初以来即持续恶化，痛苦指数连续三个月破7，社会各界不断提出警讯。

国民党认为，民进党上周全代会中，总统蔡英文与行政院长苏贞昌洋洋洒洒列出所谓的执政成绩，但与人民最切身相关、也最忧心的物价指数、失业率、无薪假、痛苦指数等重要民生议题，蔡政府的官员却都只字未提，提不出具体、有效的解决方案，让人民的苦日子找不到终点。“民进党若非因无能为力而刻意忽略，就是无心解决而毫不在意”。

国民党也强调，“有工作、买得起”是人民最基本的需求与诉求，能有一份工作维持生计、能有稳定物价的市场环境采购日常生活必需，但蔡政府很显然地无法实现人民最简单、最根本的期待，与人民生活最息息相关的就业、物价问题都无力、无心解决，凸显民进党“选举时夸大其辞、施政后窘态毕露”的投机本质。