茅台冰淇淋在京沪开启线上发售

茅台冰淇淋星期六（7月23日）通过“i茅台”APP在北京和上海线上发售。至此，茅台冰淇淋线上销售已覆盖九个省市。

据新京报报道，7月23日早上9时开始，北京、上海的消费者登陆“i茅台”APP，进入“云购”页面点击链接即可购买茅台冰淇淋，由顺丰冷链送达，主城区部分区域还可实现三小时“及时达”。目前北京市支持三小时“及时达”的区域为三环内，上海市仅支持长宁区。

此前，茅台冰淇淋已通过“i茅台”APP，在贵州、江苏、陕西、湖北、广东、浙江、湖南七个省上线。

另外，“i茅台”APP还透露，作为茅台冰淇淋唯一的线上销售渠道，“i茅台”自3月31日试运行到现在，注册用户已超2000万，日活用户400万，销售收入逾56亿元人民币（下同，约11亿新元）。

另据证券时报网报道，5月29日，由茅台与蒙牛联名出品，蒙牛马鞍山工厂生产的三款茅台冰淇淋即将于贵阳首先上市，同时上线i茅台。

据悉，三款茅台冰淇淋（预包装食品）包括青梅煮酒、经典原味和香草口味的价格，每份售价分别为59元、66元、66元人民币。

因茅台的奢侈品属性，这一定价在冰淇淋市场相对较高，茅台冰淇淋也曾被网友吐槽比“哈根达斯（Haagen Dazs）还贵”。京东哈根达斯旗舰店显示，100毫升哈根达斯冰淇淋售价43元人民币。

茅台酒与冰淇淋的配比，是外界最为好奇的细节。据了解，茅台冰淇淋产品除了添加一定比例的生牛乳和动物淡奶油，还添加了2%左右的53度飞天茅台酒。这样的配比，是茅台冰淇淋技术团队经过上百次的实验和口味对比，最终确定的最佳比例区间。