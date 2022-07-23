朱立伦暗批林智坚是“台湾之耻”

台湾在野党国民党党主席朱立伦星期六（7月23日）不点名批评民进党籍前新竹市市长林智坚，不仅为了选其他城市辞职是地方自治史前所未闻，两本论文也是从头抄到尾，炮轰他是“台湾之耻”。

根据联合报报道，朱立伦到新竹市出席替党籍提名人授战旗，力挺蓝营提名的新竹市长参选人林耕仁，他话锋一转指出地方自治史上从没有过任何一位现任首长，为了要选其他城市市长辞掉现在市长，不顾新竹市民，且市长副市长都为选举辞职，更是前所未闻。

林智坚去年9月曾承诺他会做好做满新竹市长后续任期，并说不会出选桃园市长，但民进党今年6月18日征召他转战桃园市长选举。

至于有人指朱立伦、赖清德、苏贞昌过去也是提早离开岗位，朱立伦强调，自己当年在桃园县长任内碰到88风灾、H1N1，身为桃园最模范的指挥官前进中央成为台湾指挥官，担任行政院副院长，半年内完成救灾、消灭疫情，还因此获最高奖章。

朱立伦认为，若是提早离开为台湾救灾、到中央担任重要部会首长，相信新竹市民会有掌声、引以为荣，但今天竟是不管新竹市跑去桃园市，以后民选市长都做到一半落跑去其他城市选举，这是人民无法接受的。

针对林智坚最近的论文门事件，朱立伦也直指“更何况市长候选人品德最重要”，两本论文从头抄到尾，找个小学生来看、念一下，就知道什么叫做抄袭，连错字、错误的英文拼音都一样。

朱立伦认为，论文抄袭事件是台湾之耻，民主要有是非、社会要有基本道德观，这是最基本的，“错就是错、抄就是抄，从头抄到尾”，但这样离谱的事情，却都发生在新竹市。

