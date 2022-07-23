广西北海铁山港区疫情受控 社会面实现清零

中国广西省北海市冠病疫情防控指挥部星期六（7月23日）通报，作为北海市工业发展主战场，铁山港区疫情已得到有效控制。铁山港（临海）工业区所有企业实行闭环管理，各企业物流运转畅通，生产经营正常。

据中国央视网报道，通报称，自7月12日北海发生疫情以来，铁山港区迅速开展区域核酸检测，同步开展重点人员排查管控，严格开展社会面管控，高效抓好疫情防控工作。截至22日24时，铁山港区现有确诊病例10例，无症状感染者16例。自18日以来，该区社会面无新增阳性感染者，实现清零目标。

据介绍，铁山港区坚持一手抓疫情防控，一手抓经济发展。该区始终把铁山港（临海）工业区疫情防控工作作为重中之重，第一时间对工业区所有企业实行闭环管理。在保障物流畅通方面，该区推广使用“物流通”小程序，积极引导物流车辆通过“桂畅达”申请全国统一“车辆通行证”，将货运司乘人员纳入“健康码白名单”管理。

据统计，7月12日以来，共一万余辆物流车进出工业区，有效地保障了企业产品和原料运输。同时，成立物资保障专班，安排网格员一一对应辖区77家企业，特别是对重点工业企业由专人跟踪服务，及时掌握企业生产动态及存在问题，第一时间协调解决，全力保障物资供应。