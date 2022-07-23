中国卫健委：现职国家领导人都已接种中国产冠病疫苗

中国国家卫生健康委副主任曾益新星期六（7月23日）说，中国现职党和国家领导人都已完成了冠病疫苗接种，而且接种的都是中国产疫苗。

综合央视新闻和北京日报客户端消息，曾益新在国务院联防联控机制新闻发布会上说，这充分说明了中国领导人对疫情防控工作的高度重视、对中国生产的冠病疫苗的高度信任。

曾益新还说，中国已有三个冠病疫苗被世卫组织纳入紧急使用清单，有超过100个国家批准使用中国生产的疫苗，其中许多国家是把中国疫苗作为低龄儿童唯一可以使用的疫苗。

曾益新介绍，包括土耳其、塞尔维亚、柬埔寨、菲律宾、阿联酋、沙特、约旦、印度尼西亚、秘鲁、智利等在内的30多个国家的领导人也带头接种了中国生产的疫苗，这些情况都充分说明了中国疫苗得到国际社会的广泛认可。

针对网传冠病疫苗会产生的副作用，中国解放军总医院第五医学中心感染病医学部主任、中国科学院院士王福生在同场发布会上介绍说，冠病疫苗的接种，不会引起白血病和糖尿病的发生。也不会引起像有些网络信息所说的，导致肿瘤扩散，或引起抗体依赖性增强等现象。

王福生说，临床检测和统计数据显示，在冠病疫情发生前后的四年里面，糖尿病和白血病的就诊人数和住院的次数基本一致，并没有明显的变化，这充分表明冠病疫苗不会引起白血病和糖尿病的发生。

此外，中华预防医学会常务副会长冯子健在同场发布会上说，中国冠病疫苗接种34亿多剂的不良反应监测数据表明，中国冠病疫苗安全性非常好，不良反应的报告率比每年常规接种的疫苗还略低一些。

截至今年5月30日，中国累计报告接种冠病疫苗超过33.8亿剂次，累计报告预防接种后不良事件238215例，总体报告发生率为70.45/100万。

冯子健说，在报告的不良事件中，一般反应，占81.29%，发生率为57.27/100万；异常反应，为5.47%，发生率3.85/100万；偶合症占9.89%，发生率为6.97/100万；心因性反应占2.42%，发生率为1.70/100万；怀疑接种差错相关反应0.002%（总共4例，包括违反禁忌接种2例，未签署知情同意书、3天内接种2剂次各1例）。其余0.93%的病例待定。

冯子健表示，总的来看，中国冠病疫苗一般反应、异常反应、严重异常反应的报告率均低于2020年全国其他常规接种的疫苗的报告水平，这些常规接种的疫苗包括脊髓灰质炎、麻疹、乙型肝炎、狂犬病、流感等。迄今国际上大规模使用中国冠病疫苗的国家也未发现疫苗安全问题，这些数据充分说明中国冠病疫苗是非常安全的。