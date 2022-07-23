石斑鱼含禁药恐危及学生健康 台教育部长保证安全无虞

中国大陆国台办此前宣布查出台湾石斑鱼含有禁药，严禁输入，民进党政府为消耗产量，行政院从“国库”腾出6亿元新台币（约2790万新元）经费，为中小学生加菜，9月开学之后到12月，每周能吃一次石斑鱼。但家长与老师充满怀疑虑，网民甚至认为是让孩子吃毒鱼，台湾教育部长潘文忠星期六（7月23日）回应时保证，孩子吃到的石斑鱼安全无虞，强调不会让他们吃到鱼刺。

据中时新闻网报道，台湾教育部长潘文忠23日出席大学面试官调查发布座谈记者会，面对社会质疑让孩子吃含有禁药的石斑鱼，恐危及健康时说，教育部、农委会与卫福部的检查密度非常高，并且农委会也会做好食安检查，不仅保证孩子吃到的石斑一定安全无虞，也会做好详尽规划，确保学生吃到的石斑鱼不会有鱼刺。

至于教育部与农委会等相关部会近来积极推动食农教育，其中希望学生能认识自己所吃的食物，以及饮食背后所蕴含的价值观。而在这次营养午餐获得加菜石斑鱼餐点，外界好奇蔡政府希望让学生学到什么？记者质疑难不成会是因为大陆不买有毒的石斑鱼，所以孩子才有机会吃到昂贵的鱼肉？

对此，潘文忠说，中国大陆对台湾农产品有很多政治考量，不是只有食品安全，而台湾农渔产品都非常优质，农委会与教育部是不会有“去化”石斑鱼的想法，特别是石斑鱼是非常珍贵的海鲜食材，也是孩子在平常餐食不易食用到的，因此行政院特别以额外经费补助方式，核发6亿元新台币经费，从9月到12月补助全台国中小学生。

潘文忠也强调，这笔经费由行政院专款补助，不会影响到学生餐费，也不会用到教育部相关预算，希望让全台孩子有机会能这样食用台湾本土非常优质的农产品。