蔡英文走访屏东：现在是全世界最支持台湾的时候

台湾总统蔡英文星期六（7月23日）上午到屏东县竹田乡西势村觉善堂参拜，向乡亲致词时强调，全世界的人都觉得，台湾是一个很重要的地方，这段时间以来，应该是全世界最支持台湾的时候。

据台湾《自由时报》报道，蔡英文23日在屏东县长潘孟安、立委庄瑞雄等人陪同下，抵达竹田乡西势村，屏东县政府在此打造屏安村竹田西势乐智友善社区，成功融入长照、交通、产业等多元照顾资源，社区长辈看到总统蔡英文到访十分开心。

蔡英文在觉善堂参拜后向乡亲致词时说，这段时间大家比较辛苦，因为有疫情的关系，所以想问声“大家好不好？”，台下大声回应“好”。她也肯定县长潘孟安带领的团队在疫情期间，发挥非常高的效率，让屏东疫情可以很快的稳住、控制住。

蔡英文也说，虽然有疫情，但台湾整体经济发展稳健往上走，跟其他国家，尤其是先进的国家比较起来，经济成长比他们都好。现在全世界的人都知道台湾很重要，因为台湾很多产品，尤其是半导体、晶片，掌握了全球经济的命脉，所以全世界的人都觉得，台湾是一个很重要的地方。

她强调，台湾经济的发展、台湾民主的发展，也让大家都觉得这是全世界最自由民主的地方。全世界的人都要跟台湾站在一起，来保护台湾；现在全世界的人都知道台湾在哪里，台湾人是什么样的，台湾人的价值是什么，所以这段时间以来，应该是全世界最支持台湾的时候。