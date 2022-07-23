中国多省份去年出生人口创数十年新低

中国31省中有29个省份公布去年的出生人口数据，其中仅有六个省份出生人口超过50万；仅广东一省出生人口超过100万。多个省份创下了数十年来新低，其中湖南为近60年来首次低于50万人；江西自上世纪50年代以来首次低于40万人。

根据第一财经报道，目前已经发布的去年出生人口数据的29个省份中，出生人口最多的10个省份是广东、河南、山东、四川、河北、安徽、广西、江苏、湖南和贵州。其中，仅有前六个省份出生人口超过50万；仅有广东1省出生人口超过100万。自2018年超越山东成为第一生育大省后，广东已连续四年位居第一。2021年，广东出生人口为118.31万人，连续两年成为唯一一个超过百万大关的省份。

从各省数据来看，多个省份2021年出生人口创下了数十年来的新低。湖南2021年出生人口为近60年来首次低于50万人；人口大省河南的出生人口自1978年以来首次低于80万人；江西出生人口自上世纪50年代以来首次低于40万人。

例如，山东2021年出生人口比2017年（全年出生人口为174.98万人）下降了57.1%；河南2021年出生人口比2017年（全年出生人口140.13万）下降了43.4%；湖南2021年出生人口比2017年（全年出生人口90.8万人）下降了47.9%；江西2021年出生人口比2017年（全年出生人口 63.5 万人）下降了40.6%。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整分析说，从现有的情况来看，人口总量增加的动力缺乏。出生人口持续下降，有多方面因素，首先就是育龄妇女数量减少，尤其是有资格当妈妈的人在逐渐减少。同时，婚育年龄推迟、婚育成本上升导致出生意愿下降。此外，冠病疫情的影响也十分明显。

针对生育压力大、生育意愿走低、出生率下降的趋势，中国近年出台了一系列鼓励生育的措施。《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》指出，要降低生育、养育、教育成本。要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，推进教育公平与优质教育资源供给，保障女性就业合法权益。

各地政府也陆续颁布数项改善措施，包括部分省市给予天数更多的产假，照护三岁以下婴幼儿子女的纳税人，可享每名婴幼儿每月人民币1000元（约205新元）的个人所得税标准扣除额等。

