云南昆明是中国当前避暑胜地

进入7月以来，中国各地频发高温预警，避暑纳凉成为众多游客暑期的首要选择。多个在线旅游平台数据显示，7月至今，随着疫情防控趋稳，常年气温20多摄氏度的云南机票预订量环比增长超一倍，昆明跃升机票热门目的地第二，云南住宿预订也显著增长，价格更是水涨船高。

据澎湃新闻报道，相较多地35摄氏度以上的高温，天气预报显示昆明本一周（7月21日至7月27日）最高气温在27摄氏度左右，鲜明的气温反差使前往昆明避暑纳凉的游客增多。去哪儿大数据显示，今年暑期云南机票预订量已超2019年同期，其中有近七成旅客选择到昆明避暑。

去哪儿数据显示，近一周（7月15日至7月21日）前往昆明的火车票预订量环比增长近两成。其中云南省内昆明至大理、昆明至西双版纳、昆明至丽江为省内热门旅游线路，重庆、贵阳、广州为省外铁路赴昆明热门城市。

机票方面，去哪儿平台上7月份至今到达云南的机票预订量比6月同期增长近一倍，其中丽江、西双版纳、大理机票预订量增幅均超过一倍，丽江增幅最高达140%。云南机票预订量增加的同时，其机票支付价格相对走低，去哪儿数据显示近一周前往云南地区的机票裸票价格相比前一周便宜30元人民币（下同，约6.16新元）左右。

旅游热度增高同时带动城市酒店预订增长，去哪儿平台数据显示，7月以来云南酒店预订量比2019年同期增长近五成，怒江、西双版纳、迪庆、普洱、临沧地区的酒店预订量同比增长均超过一倍，最高增幅达160%。

与此同时，云南酒店的价格也水涨船高。有游客出示的酒店订单显示，以香格里拉松赞林卡酒店为例，其预订的6月28日至6月29日豪华大床房价格为一晚1006元人民币。

澎湃新闻7月22日搜索发现，当日预订7月26日至7月27日该同房型客房已经售罄，价格为一晚2070元人民币，价格涨超一倍。包括豪华大床房在内，7月26日至27日该酒店共九个房型已经售完。

民宿方面，途家民宿的数据显示，从7月1日至7月21日期间，云南全省民宿预订量较上月同期增长近2.3倍，较去年同期增长超五成。云南全省民宿接待游客人数较上月同期增长2.5倍。7月21日云南全省民宿预订量和接待人数都达到目前峰值，21日当天民宿预订量较20日增长近一倍，这一热度趋势还将持续延续至8月份。