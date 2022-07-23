中国时尚品牌Shein下架被指抄袭的女装上衣

墨西哥文化部近日和中国时尚服装品牌Shein交涉，指该公司出售的一款女装上衣和墨西哥手工服饰品牌Yucachulas五年前制作的一款玛雅文化女装上衣“一模一样”。Shein星期五（7月22日）表示已将有关商品从网上下架。

据路透社报道，墨西哥文化部说，Shein一款有饰边的花案上衣大部分细节和墨西哥东南部手工服饰品牌Yucachulas于2017年制作的传统刺绣罩衫服饰相当雷同。Yucachulas的设计元素来自玛雅原住民部落文化。

墨西哥文化部致函Shein说：“这些设计代代相传，相当于玛雅人集体创造力的产物。”

Shein公司22日回应称，已将有关商品下架，并表明无意侵犯任何人的智知识产权。Shein在电邮中说：“我们重申我们对墨西哥和全世界工匠的尊重。”

原创的Yucachulas在社交媒体上说，对于这起设计抄袭事件“深感难过”，“这意味着对于投入这项工作、以此谋生的工匠的工艺缺乏认同”。

Shein是2008年在南京创业的网络平台时尚服饰品牌，目前总部设于广州，客户遍布欧、美、东南亚等地200多个国家，2021年销售额高达160亿美元（约222亿新元），计划2024年到美国上市。