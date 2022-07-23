中共中央巡视组完成对26个中央和国家机关单位反馈

中共中央15个巡视组近日完成对26个中央和国家机关单位的“一对一”反馈。巡视组在过程中发现一些突出问题，如加强政治建设有不足，落实全面深化改革部署不够到位，以及统筹发展和安全不够到位等。

据中国央视新闻报道，经党中央批准，十九届中央第九轮巡视对中央纪委国家监委机关、中央办公厅、中央组织部、中央政策研究室、中央全面深化改革委员会办公室、中央国家安全委员会办公室、中央军民融合发展委员会办公室、中央财经委员会办公室、中央保密委员会办公室；国务院办公厅、国家发展和改革委员会、国家安全部、民政部、人力资源和社会保障部、交通运输部、退役军人事务部、国家税务总局、国务院港澳事务办公室、国务院研究室、国家粮食和物资储备局、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局；全国社会保障基金理事会、中国工程物理研究院、中国国家铁路集团有限公司等单位党组织开展巡视。

据中央纪委国家监委网站消息，根据党中央部署，7月18日，中央巡视工作领导小组召开十九届中央第九轮巡视集中反馈会议。会议通报了巡视发现的共性问题，对巡视整改工作作出总体部署。

7月19日至22日，15个中央巡视组分别向本轮巡视的中央和国家机关单位进行了“一对一”反馈。根据中央巡视工作安排，各中央巡视组向被巡视单位主要负责人通报了巡视发现的重要问题，并向领导班子反馈了巡视情况。

反馈指出了巡视发现的突出问题。有的加强政治建设有不足，对党的创新理论深入学习研究不够，结合实际贯彻落实党中央决策部署不够到位，履行职能责任与新时代新要求还不适应；有的落实全面深化改革部署不够到位，与系统集成、协同高效目标还有差距；有的统筹发展和安全不够到位，防范化解风险有不足；有的落实全面从严治党“两个责任”不够到位，压力传导不到底不到边，一些重点领域和关键岗位存在廉政风险，“四风”问题仍有发生；有的落实新时代党的组织路线不够到位，领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设存在薄弱环节。

反馈要求，被巡视单位要坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照做好“三个表率”、建设“模范机关”要求，进一步加强政治建设，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不折不扣贯彻落实党中央决策部署，带头做到“两个维护”。

反馈列明，要适应新时代新要求，不断增强履职尽责的政治能力和业务本领，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实履行好党中央赋予的职责使命。要增强系统观念，深入贯彻落实全面深化改革决策部署，加大重点领域改革攻坚力度，不断提高治理体系和治理能力现代化水平。要统筹发展和安全，牢固树立底线思维、极限思维，切实扛起防范化解风险政治责任，健全防控机制，不断提高风险预见、应对、处置能力。

反馈指出，要坚决贯彻严的主基调，压实全面从严治党“两个责任”，加强对“一把手”和领导班子的监督，层层传导压力，强化权力监督制约，加强作风建设，严肃查处腐败问题，深化以案促改、以案促治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要深入贯彻新时代党的组织路线，坚持党管干部、党管人才原则，加强领导班子、干部人才队伍和基层党组织建设。

反馈强调，中央和国家机关党组（党委）在巡视整改上要发挥表率作用，认真落实党中央关于巡视整改的要求和《关于加强巡视整改和成果运用的意见》规定，把巡视整改作为管党治党、改进工作、落实责任的重要抓手，强化整改主体责任，从班子自身改起，从分管领域、分管工作改起，从落实“一岗双责”抓起，以巡视整改为契机，全面检视自己、提升自己。要明确整改任务，突出重点、举一反三，将整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，高质量完成整改任务。