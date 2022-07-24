英媒：中国大陆私下警告或采取军事措施回应佩洛西访台

英国《金融时报》引述消息人士报道，中国大陆私下警告美国，如果美国众议院议长佩洛西访问台湾，中国大陆可能对此采取军事措施（possible military response）。

《金融时报》星期六（7月23日）引述消息人士报道，与过去针对美国的涉台政策或行动所发出的警告相比，北京这一次发出了更加强烈的警告。

《金融时报》上星期二（19日）称，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

这项消息引起中国大陆的不满。中国大陆外交部上星期四（21日）警告美国，如果美国一意孤行，中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制，并说：“我们说到做到。”佩洛西以安全因素为由，拒绝回答她是否会访问台湾。

《金融时报》认为，中国大陆军方可能试图阻止佩洛西抵达台湾，或采取其他行动阻挠她的访台之行，例如使用战斗机拦截她乘坐的美国军机。

消息人士透露，白宫正在评估中国是否在发出威胁或会采取边缘政策，以试图迫使佩洛西放弃她的访台之行。美国国家安全顾问沙利文和其他国安委员会高级官员反对佩洛西访台，因为这可能导致紧张的台海局势进一步升级。

美国国安委员会拒绝评论政府是否已敦促佩洛西取消访台之行。

知情人士称，访台之行也让美国盟友担心，这可能在美国和中国大陆之间引发一场危机。

据报道，美国驻华大使尼伯恩斯上个星期突然提前结束在华盛顿的行程返回北京，有一部分的原因是涉台课题，以及为即将到来的美中元首通话做准备。美国国务院拒绝对此置评。

总统拜登上个星期曾说，他预计本月底前与中国国家主席习近平进行交谈。拜登星期四的冠病检测呈阳性后，习近平致电向拜登表达慰问。