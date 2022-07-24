台人民共产党成员宣讲不罚 法官提醒勿滥行处罚

台湾人民共产党一些成员在公园宣讲，被指导致他人对稳定的社会秩序感到惶恐不安而被控上法庭，但法官决定不处罚他们，并提醒行使公权力者切勿滥行处罚。

据台湾联合新闻网星期六（7月23日）报道，台湾人民共产党总理林德旺等人今年4月28日下午12时许，在台南市黄昭堂纪念公园的黄昭堂铜像前，持“民进党当局常用涉嫌办案有执法过度吗反民主自由吗”的红色看板。他们将印有五星旗图样的红色口罩置放在铜像前，也在铜像旁持五星旗，并在公园宣讲。

黄昭堂是台湾独派领袖，曾任海外势力最大的台独运动组织台湾独立建国联盟主席十余年，2000年民进党首次上台执政后出任总统府国策顾问。他2011年11月去世，黄昭堂纪念公园在2018年9月落成启用。黄昭堂的塑像2019年曾被反台独组织泼红漆。

台湾警方认为，林德旺等人没有破坏铜像，但在公共场所手持五星旗及举宣传标语，导致当天到访这座公园的游客纷纷走避不敢靠近，影响干预一般游客游园动线，也致使他人对于稳定平静的社会秩序感到惶恐不安，而决定移送法办。

林德旺等人一致否认有扰乱社会安宁秩序之意。涉案的郑姓男子称，他们当时只是单纯在黄昭堂公园举办统一及防疫宣传活动，活动举办约20分钟，公园连一个民众都没有，公园管理员也没有出来制止。

法官认为，放在网上的宣讲视频观看次数只有100多次，但一旦经警察机关依社会秩序维护法移送法办，反而有机会登上媒体版面，对林德旺等人而言，此举有着宣传作用，同时挑起及激化台湾内部不同意识型态族群的情绪与敌对。

法官也认为，台湾的民主环境，不应该建立在牺牲少数人自由权利的维稳之上。