东航集团董事长刘绍勇退职 曾被称作“救火队长”

在执掌中国东航集团13年后，董事长刘绍勇据报已退职。现年65岁的刘绍勇，曾在2008年金融危机时期临危受命调任东方航空，被中国民航业内称作“救火队长”。

据财新网报道，东航集团星期五（7月22日）召开会议，宣布中共中央组织部关于刘绍勇退职、不退休的决定。

每日经济新闻引述东航集团人士说：“不过目前宣布的是集团层面，上市公司还没接到通知。”据报道，刘绍勇退职后，暂由东航集团总经理李养民全面主持东航集团工作。

刘绍勇也将继续担任中国全国政协经济委员会委员。

刘绍勇毕业于中国民航飞行学院，获得清华大学工商管理硕士学位，拥有正高级飞行员职称。他于1978年参加工作，在中国民航第二飞行总队、中国通用航空公司担任飞行员。中国通用航空公司由中国民航第二飞行总队改制而来，后并入东航集团。

1995年，刘绍勇担任中国通用航空公司副总经理、东方航空山西分公司总经理、中国民航总局山西省管理局副局长、中国民航总局飞行标准司司长。2000年，刘绍勇回到东方航空担任总经理，后又升任中国民航总局副局长。

2004月11月，刘绍勇调任中国南航集团，担任总经理职务。他到任时，南航集团旗下南方航空正陷入委托理财和高管腐败丑闻。刘绍勇主政两年后，南方航空实现扭亏为盈，逐步成为中国航空公司中飞机数量、航线网络发达程度、客运量、盈利情况均名列前茅的公司。

2008年金融危机席卷全球，东方航空深陷燃油套保巨亏，一度面临资不抵债局面。据报道，东方航空2008年亏损达到创纪录的近140亿元（人民币，下同，约28亿新元），负债超过其资产110.65亿元，资产负债率达到115%。

在这背景下，刘绍勇再度调任东航集团，担任总经理，与当时一同调任东方航空总经理的马须伦组成班子，共同承担挽救东航的重任。刘绍勇也因此被中国民航业内称作“救火队长”。

在刘绍勇掌舵下，东方航空完成了“输血”“止血”“断臂”和“造血”的求生四部曲。从政府注资70亿元、到定向融资增发70亿元，东方航空逐步走出了资不抵债的窘境，并在2009年就实现了扭亏为盈。

财报显示，东方航空2009年营收为398.31亿元，归母净利润为5.4亿元。截至2009年年底，公司负债总额为人民币684.06亿元，比年初减少18.81%。

在这期间，东方航空合并重组当时同样陷入亏损的上海航空，从而牢牢掌控了上海航空枢纽。

刘绍勇也促成东方航空加入天合联盟，大力开展对外合作。据报道，在刘绍勇主政期间，东方航空引入了达美航空、携程、吉祥航空等外部股东，并对外投资法荷航、吉祥航空。东航集团旗下东航物流也完成货运混改实现上市。

在刘绍勇的最后任期内，今年3月东航发生了MU5735航空器飞行事故，乘客和机组共计132人遇难。这起事故终结了中国民航持续1亿飞行小时、138个月的安全飞行纪录。

刘绍勇的继任者尚未明确。早前，中航集团原董事长宋志勇升任中国民航局局长、党组书记，其留下的中航集团董事长一职目前也空缺。

