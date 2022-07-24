美媒：美政府担心佩洛西访台或引发台海危机

美国媒体引述消息人士报道，拜登政府越来越担心，如果众议院议长佩洛西下个月访问台湾，这可能会引发重大台海危机，白宫和多名国家安全官员也将此时访台风险的信息，告诉了佩洛西和她的团队。

据美国《华盛顿邮报》星期六（7月23日）报道，美国官员担心，中国大陆方面会将佩洛西访台视为美国蓄意挑衅。一名不愿具名的美国官员透露，国防、军事和情报官员尝试向佩洛西解释与访台时间有关的风险，“但每个人都明白，这是她的决定”。官员们称，当时在场的官员包括了美国参谋长联席会议主席米利。

美国官员强调，这不是向中国大陆屈服的问题，也不是与台湾站在一起的问题。这名官员说：“整个地区很担心，此举将被许多人视为挑衅行为，并将导致中国可能以他人无法预测的方式做出回应。”

这名官员称，拜登政府不能告诉佩洛西该做什么，“人们清楚地了解到，我们现在更要尊重权力分立（separation of powers）”。

不过，这名官员也坦言，北京不太可能会对佩洛西和拜登作区分，也不太可能理解为何拜登不能命令佩洛西不能前往台湾，中国大陆方面只会将佩洛西可能访台视为美国政府的挑衅行为。

据报道，身为众议院议长，佩洛西可能会乘坐军用飞机前往台湾，而这样的做法会特别让中国大陆感到不满。

美国官员透露，美国政府在过去几个月与台湾进行大量接触，而中国大陆非常担心美国正采取改变现状的措施。

报道也引述不愿具名的中国大陆官员称，佩洛西访台计划显示，美国继续低估中国大陆在台湾问题上的决心。报道称，北京不接受美国政府无权命令佩洛西不能访台的说法。

一些美国政府官员担心，中国大陆可能会对佩洛西的飞机发出挑战，或是前所未有地使用军机飞越台湾上空，为佩洛西的飞机“护航”。

美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）说：“大多数的美国政府官员认为，此时不是佩洛西访问台湾的好时机。中国大陆一直以各种方式，发出他们会对佩洛西访台做出强烈反应的信号。”

葛来仪也说：“在美中关系方面，我们正处于越来越危险的阶段，尤其是在台湾问题上，双方坚决展现出他们的决心。”

英国《金融时报》上星期二（19日）称，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

这项消息引起中国大陆的不满。中国大陆外交部上星期四（21日）警告美国，如果美国一意孤行，中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制，并说：“我们说到做到。”佩洛西以安全因素为由，拒绝回答她是否会访问台湾。

《金融时报》之后引述消息人士报道，中国大陆私下警告美国，如果佩洛西访问台湾，中国大陆可能对此采取军事措施（possible military response）。