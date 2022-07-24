桃园市交通局将向林志颖求偿10万新台币交通维修费

台湾艺人林志颖和他的儿子星期五（7月22日）上午在桃园市芦竹区出车祸，车子在自撞摩托车分离岛后瞬间起火，父子俩送医治疗。因交通指示牌、警示柱被撞断，桃园市交通局将向林求偿修复经费，约10万新台币（下同，约4655新元）。

据中时新闻网报道，林志颖当天早上开着白色特斯拉，带儿子参加卡丁车比赛，准备驶入中正桥时突然右偏撞上摩托车分离岛，除了交通指示牌以外，道路警示柱也被撞断。

桃园市交通局说，指示牌修复需七至14天，主要是水泥底座的固定用钢筋也被撞到变形，因此需要全部敲除重做，而等水泥干燥到一定强度需要约七天左右。不过因近期缺料，且指示牌须订做，从铁杆镀锌，再制作牌面等都需要时间，会协调业者尽速赶工。

对于求偿问题，交通局表示，被林志颖撞坏的指示牌虽然还没估价，但过往经验分析，该指示牌造价约10万新台币，会向车主求偿。

有人怀疑是交通设施出问题才发生事故，交通局说，事故应该与指示牌和警示柱无关，因事发时间是白天，辨识不会有问题。

交通局说，被撞断的指示牌为T-型指示牌，功能是提醒快慢车道分隔。指示牌有反光纹，短时间内无法修复。为了弥补指示牌的空缺，交通局将增加警示柱的数量，从原有的七个增加到14个。

林志颖车祸后送医治疗，因多处受伤、骨折，至星期六还在观察中。林志颖家人希望尽快了解事故发生原因，但仍须警方进一步调查。