中国银保监会河南监管局巡视员被查

中国银行保险监督管理委员会河南监管局一名巡视员涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

中央纪委国家监委网站星期日（7月24日）在网站上通报，中国银保监会河南监管局一级巡视员李焕亭（60岁）涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查，以及河南省监察委员会监察调查。

公开资料显示，李焕亭在1998年至2003年担任河南省金融系统纪检监察特派员办公室副主任、正处级纪检监察员，之后曾担任中国银监会河南监管局人事处副处长、党委组织部副部长（正处级）；中国银监会河南监管局党委宣传部部长、机关党委副书记；中国银监会河南监管局监察室主任、纪委副书记、纪委办公室主任、银行业协会专职副会长。

他在2012年至2018年出任中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处处长，2018年担任中国银保监会河南监管局筹备组成员，党委委员、副局长，2020年起改任中国银保监会河南监管局一级巡视员。

河南发生村镇银行弊案，多家村镇银行4月以系统维护为由，无预警关闭存户线上提款与转账的功能，超过千名存户6月一度发现健康码无故变红码，因此遭到隔离，无法前往郑州维权。

超过3000名存户7月10日前往中国人民银行郑州支行外抗议。官方之后才开始对受害存户进行垫付。