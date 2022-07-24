俄罗斯连续两月成中国最大原油供应国

俄罗斯连续在5月、6月两度成为中国最大月度原油进口来源国，且该国的原油进口月度均价显著低于沙特阿拉伯。

据财新网报道，中国海关总署最新数据显示，中国6月自俄罗斯进口原油728.6万吨，每日约178万桶，同比增长9.5%；而5月份，中国自俄罗斯进口原油达到841.9万吨。约每日199.1万桶，同比大增54.8%。

同时，沙特也在将更多原油转向欧洲。在6月份、5月份，中国自俄罗斯进口原油量分别较沙特多了44%、7.7%，反超幅度在拉大。

据报道，正常情况下，中国分别自俄罗斯与沙特原油进口价格相差不大，但俄乌冲突发生后的4月份以来，这两个国家的月度进口价差在拉大。今年6月，中国进口的俄油均价每桶94.6美元（下同，约131.28新元），较沙特的每桶116.6美元低了18.8%；而5月份、4月份，中国进口的俄油均价分别为每桶94.7美元、99.9美元，较沙特分别低了14.3%、9.2%。

但从上半年进口总量上看，沙特仍为中国最大原油进口国。中国海关总署数据显示，上半年，中国进口原油2.53亿吨，同比下降3.1%；总金额达到1810亿美元，同比增长54%；进口均价为每吨717美元，约合每桶97.8美元，同比大增57%。

年初至今，中国从俄罗斯的进口总量为4132万吨，同比增约4%，占进口总量16.4%；但仍落后于沙特，后者供应量为4327万吨，同比下降1%，仍占进口总量17.1%。

多年来，沙特与俄罗斯都是中国前两大原油进口来源国，多数时候以沙特居首。2015年至今，俄罗斯仅有数次成为中国最大月度原油进口来源国。

据大宗商品资讯机构金联创分析，国际油价在5月份继续保持高位运行的态势，但俄罗斯因受到西方国家的制裁，其价格具有较大的优势，从而吸引了中国的原油进口商，同时拉低了整体的进口价格。

不过，6月份，因下游终端燃料需求恢复仍不及预期，中国原油进口总量降至今年以来低点，仅3582万吨，同比下降10.6%，环比下降22%。

信达证券星期四（7月21日）报告指出，俄罗斯6月石油出口也降至近一年最低水平，为每日740万桶，较5月下降2.6%，为2021年8月以来的最低水平。俄乌冲突以来，虽然俄罗斯石油贸易向亚洲市场转移趋势不变，但向东方市场转移的量不及向西方市场下降的量，因此总体石油出口量持续下降。

随着欧盟对俄制裁不断加码，欧盟第六轮对俄制裁方案6月3日正式生效，制裁覆盖俄罗斯的原油与成品油，原油、成品油分别有6个月、8个月过渡期。此外，欧盟及英国公司还禁止为运输俄罗斯原油与成品油的油轮提供保险与再保险。

信达证券认为，亚洲很难全部承接从欧洲原油转移的石油量。主要是基于中国和印度长期分散化的原油进口结构，以及管道、港口、码头、船只等基础设施建设的问题，还有船只保险、融资支付手段、高昂的运输成本和声誉风险等问题。

中国原油进口来源较为多元，除沙特和俄罗斯，中国上半年从伊拉克、安哥拉、巴西、美国的原油进口占比分别为10.5%、6.8%、5.1%和1.7%。