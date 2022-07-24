湖南凤凰检法原两长同被公诉：检察长涉受贿 院长涉徇私枉法

中国湖南湘西州凤凰县人民法院原院长和原检察长涉嫌违法被诉。

据湖南怀化市人民检察院星期六（7月23日）在微信公号“怀化检察”通报，湖南湘西州凤凰县人民法院原党组书记、院长朱立新涉嫌徇私枉法罪，凤凰县人民检察院原党组书记、检察长王岸涉嫌受贿罪，均被怀化辰溪县人民检察依法提起公诉。

通报显示，朱立新与王岸均经湖南省人民检察院指定管辖，由辰溪县人民检察院依法向辰溪县人民法院提起公诉。

据中共湘西州纪委监委网站显示，王岸5月18日被通报开除党籍、开除公职，朱立新也于5月23日被通报“双开”。

公开简历显示，朱立新与王岸曾于同一时期在凤凰县分别担任法院院长、检察院检察长。

朱立新1968年出生，1991年参加工作，曾任湘西自治州中级人民法院办公室副主任、宣传教育科科长、研究室主任、办公室主任等职务。2007年10月至2020年11月，先后任泸溪县人民法院党组书记、院长，吉首市人民法院党组书记、院长，凤凰县人民法院党组书记、院长；2020年11月至2022年4月任湘西自治州中级人民法院三级高级法官。

王岸1972年出生，1995年参加工作，曾任湘西自治州人民检察院宣传科副科长、宣传科科长、办公室主任、公诉二科科长等职务；2013年12月至2020年6月，任凤凰县人民检察院党组书记、检察长；2020年6月至2022年3月，先后任湘西自治州人民检察院党组成员、政治部主任，党组成员。

此外，中共湘西州纪委监委官网还显示，凤凰县人民法院原审判委员会专职委员、刑事审判庭庭长龙晓明，凤凰县人民检察院原党组成员、检察委员会委员石丽近期也被“双开”。两人均涉嫌受贿、行贿和徇私枉法犯罪，其中，龙晓明在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，而石丽违规干预和插手司法活动。