英媒：中国计划出台分类制度避免中企在美退市

英国媒体报道，中国计划出台按数据敏感度的公司分类制度，以避免在美国挂牌的中国企业，因无法向美国方面提供详细的审计资料而退市。

据英国《金融时报》星期日（7月24日）引述知情人士报道，出台分类制度的目的在于确保一些中国公司能遵守美国规定，让美国监管机构检查这些企业的审计文件。

知情人士透露，在美国上市的中国公司将分成三类，即拥有非敏感数据、敏感数据，以及秘密数据的企业。属于秘密数据类的企业，将不得不退市。

拥有低风险数据的公司，可以将审计记录提供给美国账户监管机构“美国公众公司会计监督委员会”。这些企业可能将包括零售商和连锁餐厅。

知情人士称，北京已就敏感数据类企业可否通过运营重组的形式，以确保公司能遵守规定，展开讨论。运营重组形式包括将数据外包给第三方。

这项计划正处在讨论阶段，下来可能出现变化。

美国早前要求中国企业和他们审计师提供详细审计资料，否则这些公司得要在2024年退市。

《金融时报》认为，由此可能会引发的中企大规模退市情况，将是朝向中美两国经济脱钩的重大阶段。大约260家中国最大型公司，包括阿里巴巴、百胜中国和微博，将可能因不符合这个审计要求，而从纽约证券交易所除牌。

中国证券监督管理委员会并没有对这项消息置评。

对于中国公司是否会符合《外国公司问责法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act）的所有透明度规定，美国官员持怀疑态度。这项在2020年的法案规定来自中国大陆和香港的公司公开这些企业的审计文件。