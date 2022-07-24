港财政司长称二季GDP预估数字难言理想

香港财政司司长陈茂波坦言，香港经济在今年第一季因冠病疫情出现负增长后，下个月初发表的第二季香港境内生产总值（GDP）预估数字难言理想。

陈茂波星期日（7月23日）在博客上写道，香港就业市场稍有改善，整体通胀情况仍大致温和，但环球以至中国大陆经济疲弱，本星期将公布的香港最新出口数字并不乐观。

他说：“年初受疫情影响，（香港）第一季经济按年负增长4%。下月初发表的第二季本地生产总值预估数字，即使可望稍有改善，但情况也难言理想。”

展望下半年，陈茂波认为，经济复苏的步伐和力度仍存在相当挑战，其中一个主要负面因素是预期美国联储局和多家主要央行将大幅加息，忧虑此举对全球经济和资金流造成的影响。

陈茂波坦言，美国进一步加息，无可避免地会影响到香港市场的资金流和资产价格变化。在香港实施港元和美元之间的联系汇率机制下，美息上升、港息仍相对低而所触发的套息活动，再加上香港市场对港元需求偏弱，港汇自5月以来多次触发弱方兑换保证，香港金融管理局为此按机制买入港元卖出美元。随着弱方兑换保证被触发，资金也流出港元体系。

金管局提供兑换保证，承诺在7.75港元兑1美元的强方兑换保证水平，按银行要求卖出港元，并在7.85港元兑1美元的弱方兑换保证水平，按银行要求买入港元。港元在过去几天几次达到7.85兑1美元，目前的汇率为7.8485港元兑1美元。

不过，他强调，香港公共财政稳健强韧、金融风险监测机制适切有力，多年来在金融及银行体系建立了强大的缓冲和抗震能力，香港外汇储备规模庞大，金融和银行体系流动性充裕，银行经营稳健、资产质素优良，“这些都是我们维护联系汇率制度的坚实底气所在”。