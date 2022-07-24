四川宜宾随手拍学生私自游泳可获现金奖励

中国四川省宜宾市为遏制学生溺水事件发生，推出针对学生私自到户外“野游”的奖惩机制，对于发现并规劝的群众予以现金奖励，对涉事学生取消当年评优资格。

四川宜宾市教育和体育局星期六（7月23日）通过微信公号发布公告称，针对学生私自或擅自结伴到户外“野游”的情况，群众发现并劝阻制止的，可获得100元（人民币，下同，约20新元）奖励；而对预警中查证属实的涉事中小学生，一律取消当年评优选先资格，并视情况纳入中小学生综合素质评价档案。

这则“预防学生溺水随手拍”的奖励公告称，为进一步加强宜宾市预防学生溺水工作，遏制学生溺水事件发生，根据中国《国务院安委会安全生产十五条措施的实施意见（试行）》和《四川省安全生产预警奖励办法》相关规定，对预防学生溺水实行有奖预警。对涉及一至两名学生的有效劝阻、制止人给予100元奖励，涉及三名及以上学生的给予200元奖励，只奖励第一个预警人。

公告称，预警范围为学生私自或擅自（无家长或其他监护人陪护）结伴到江河、湖泊、水库、山塘、积水坑等野外危险水域，戏水、游泳、划竹排、钓鱼、捉鱼等；群众一旦发现上述预警范围行为，应立即进行劝阻并有效制止，随后电话联系县（区）级属地教育行政主管部门兑现奖励。

公告称，联系时需提供预警行为的时间、地点、学校、班级、学生姓名、家长姓名，并附制止过程的图片或者完整视频。劝阻、制止无效的，应立即拨打110报警电话，警察到达现场照片可作为预警佐证。

公告强调，报告内容要保证其真实性，需提供能辨认学生身份的原始图片或视频，并不得以谋利为目的故意摆拍，甚至故意安排或动员学生作假。若涉及弄虚作假，经公安机关查实的应追究其相关法律责任。

据新华社消息，中国国家卫健委和公安部不完全统计显示，中国每年有5.7万人死于溺水，少年儿童溺水死亡人数占总数的56%，平均每天有88个孩子因溺水死亡。