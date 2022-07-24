邓炳强：以暴力实现民主 只会令民主更加遥不可及

对于2019年暴发的反修例事件，香港保安局局长邓炳强认为“以暴力实现民主，只会令民主更加遥不可及”。他也批外部势力在香港利用民主为借口策动颜色革命。

综合《明报》、网媒“香港01”报道，邓炳强和香港教育局局长蔡若莲星期天（7月24日）出席由香港中华出入口商会、香港教育工作者联会主办的书展活动。邓炳强以“香港年轻人如何自强不息”为主题在活动上致辞。

邓炳强以校园霸凌的故事比喻反修例事件，他指外部势力联同他国围堵中国大陆，以“中国不好”“使用暴力也不要紧”等话语，煽动年轻人推翻政权。

邓炳强也说，外部势力为其利益，欲推翻他国政权，利用当地人对社会或政府的不满挑起矛盾，并以民主为由鼓励他们发起颜色革命。

他认为，民主应由当地人决定，而不是凭外部势力的“霸权眼光”判断。

另据香港政府新闻处公布的新闻稿，李家超早前主持检阅香港警察学院举行的结业会操时忆述，2019年香港经历了前所未见的艰难和冲击，“黑暴”“港独”及外部势力干预香港事务，把香港破坏得令人痛心，而警务工作面也对极大挑战和考验。

他引述中国国家主席习近平7月1日在港发表讲话时强调“香港不能乱也乱不起”，指出稳定是所有事情的基础，警队作为维护国安及香港稳定的执法力量，有助推动香港社会长远发展，确保“一国两制”行稳致远。