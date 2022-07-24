新疆游客激增 独库公路变“垃圾公路”

继新疆网红独库公路变“堵哭”公路后，游客激增导致独库公路变“垃圾公路”。不少网民反映在新疆独库公路看见垃圾遍地，尤其在停车区、休息站等场所，食品袋、塑料瓶遍地都是。

话题“新疆独库公路变垃圾公路”“新疆小牛误食游客丢下的垃圾”星期天（7月24日）登上微博热搜。“四川观察”微博视频画面显示，公路上和路边的草原垃圾成堆，受访游客直呼“根本捡不完”。还有游客注意到，附近的牛羊吃草时会吃到垃圾袋。

今年，新疆旅游火爆，携程数据显示，7月5日至12日，新疆暑期订单量环比上周增长30%，相比2019年同期反超25%，酒店的订单量环比上周增长70%。新疆游机票价格在中国所有地区中高居榜首，达到1610元（人民币，约331新元）。

作为新疆自驾游的必玩之路，独库公路串联了那拉提、巴音布鲁克天鹅湖、天山大峡谷等多个知名景区，号称“全国最美公路”。

但是游客激增以后，公路两旁出现垃圾随意丢弃的情况，造成旅游环境的污染。

据新京报7月19日报道，新疆喀纳斯景区旅游局局长徐智说，面对这波旅游高峰，景区采取线上预约购票的方式，尽力地控制游客数量。

同时，景区去年沿途增设了许多保护生态环境的标识牌，提醒游客不要随意踩踏草场，不要在景区内野外露宿，并通过官网、抖音等渠道进行宣传。

据界面新闻报道，2021年7月25日，新疆伊犁州文旅局副局长贺娇龙在直播间与网民互动时就曾表示，独库公路的垃圾量非常大，呼吁游客能够带走垃圾，自觉保护新疆的自然环境。