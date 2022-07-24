美媒专栏：美军正为佩洛西或访台制定保护代表团方案

美国《华盛顿邮报》专栏作者罗金称，美军正在制定保护佩洛西访台代表团的方案，考虑派航空母舰或战斗机进行近距离空中支援。

罗金（Josh Rogin）星期六（7月23日）撰文称，美军的上述做法可能会被中国大陆解读为强硬（aggressive）举措，而非防御性措施。如果佩洛西最终访问台湾，按照美国国会代表团赴台正常程序，她将乘坐军机前往台湾。

罗金引述美国官员称，美国在亚洲的主要盟友对于佩洛西可能访台表达关切，此行也可能会破坏美国早前与一些区域国家为了在台湾问题上加强合作，而所做出的努力。

美国官员也担心，中国大陆会认为，总统拜登支持佩洛西访台。不过，白宫不能公开要求佩洛西推迟访台行程，因为此举会被视为拜登在台湾问题上的态度显得软弱。

佩洛西可能拒绝推迟访台计划，以维护美国立法部门的独立性，避免被外界指控她向中国屈服。

罗金写道，如果佩洛西最终推迟访台行程，北京可能认为强硬策略已经奏效。美国官员称，中国正计划采取可能会破坏稳定的应对措施。

他也说，国家安全顾问沙利文、参谋长联席会议主席米利、印太司令部司令阿奎利诺（John C. Aquilino）、国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔等美国官员，在过去几个星期向佩洛西或她的下属进行简报，介绍与访台有关的风险情报评估，以及必要军事计划。

《华盛顿邮报》也在星期六引述消息人士报道，拜登政府越来越担心，如果佩洛西下个月访问台湾，这可能会引发重大台海危机，白宫和多名国家安全官员也将此时访台风险的信息，告诉了佩洛西和她的团队。

一些美国政府官员担心，中国大陆可能会对佩洛西的飞机发出挑战，或是前所未有地使用军机飞越台湾上空，为佩洛西的飞机“护航”。

英国《金融时报》上星期二（19日）称，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

这项消息引起中国大陆的不满。中国大陆外交部上星期四（21日）警告美国，如果美国一意孤行，中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制，并说：“我们说到做到。”佩洛西以安全因素为由，拒绝回答她是否会访问台湾。

拜登星期三就佩洛西可能访台的消息做出回应时说，军方认为现在这不是一个好主意，被罗金视为是非正式证实了（casually confirmed）这项消息。

罗金也引述多名美国官员称，拜登的高级国安官员与佩洛西办公室成员已为佩洛西访台展开讨论，目前处于尴尬境地，而拜登此言已使这一情况变得更加复杂。

《金融时报》星期六也引述消息人士报道，中国大陆私下警告美国，如果佩洛西访问台湾，中国大陆可能对此采取军事措施（possible military response）。