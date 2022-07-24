中企出现财务问题 网民称代养猪发生猪吃猪情况

中国农业技术企业正邦科技集团被曝出现财务问题，多地代养户饲料断供，有网民声称代养猪只出现猪吃猪的情况。

综合《每日经济新闻》和财联社报道，最近一个月，广西南宁、四川江油、江西赣州、湖南湘潭等多地的正邦科技代养户均出现不同程度的断料问题，并面临结款难、退押金难等多重问题。

以饲料生产、生猪繁育与养殖等领域闻名的正邦科技，因生猪行业市场依旧不景气，资金链持续紧绷，波及到代养户手上的生猪。

7月3日，抖音用户“雪中泪”发布视频称，断料八天后，正邦科技代养户代养的猪在极度饥饿的情况下，出现猪吃猪。随后，猪吃猪视频被全部删除，“雪中泪”解释，当地政府正在和正邦谈判，帮忙解决问题，就先删了视频。

到了7月8日，“雪中泪”再次发布猪吃猪视频，且截至发稿未再删除，也未就再次发布做出回应。

正邦科技某分公司财务负责人说：“猪吃猪明显是缺饲料，公司资金紧张，没法提供饲料，没办法，饲料缺久一点，就会出现猪吃猪的情况。”

正邦科技供料中断后，由于代养户此前替公司垫付饲料后，正邦科技没有结款，代养户即使看着猪挨饿至饿死，也不愿再垫款购买饲料。

据报道，针对断料问题，正邦科技证券部回复投资者称：“公司是出于结构调整的需要，并不是没钱购买饲料。”

正邦科技从去年已经开始取消代养模式，很多地区已经完全取消代养，没有取消的很多地区也在缩小规模。

正邦科技年报显示，在2020年签订协议的养殖户有7951户，但这个数字在2021年降至5743户。

财务数据显示，2021年正邦科技亏损188.2亿元（人民币，下同，约38.6亿新元），2022年上半年的归母净利润预计将亏损38亿元至46亿元，亏损情况比上年同期扩大165.72%至221.66%。

另据《每日经济新闻》星期日（7月24日）报道，正邦科技公司董事长林峰因与证券保险票据等有关的纠纷案，被南昌市西湖区人民法院限制高消费。

报道并没有进一步提供与纠纷案有关的更多信息，但称正邦科技今年6月初涉及商业票据逾期未兑付的事件。对于违约原因，正邦科技解释称是流动资金紧张。