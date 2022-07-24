网传中国江西举办夏日祭 官方辟谣

中国网民反映江西省新余市近期将举办日本夏日祭活动，引发广泛关注，官方辟谣称没有收到举办类似活动的申请。

据江西省新余市文化广电新闻出版旅游局星期日（7月24日）通过微信公号“新余发布”通报，有网民在星期五（22日）反映新余市某宾馆8月8日将承办日本夏日祭活动。

通报称，新余市文广新旅部门未收到举办类似活动的申请。据现场调查，今年4月中旬，该宾馆曾接待一顾客，表示想预订8月8日会场，但未说明活动具体内容，也没有缴纳任何预定费用，之后再无联系宾馆。

通报称，该宾馆目前已将8月8日场地订给了一家贸易公司做产品促销会。

通报表示，将继续对此事保持密切关注，积极配合网信、公安等部门调查处理，坚决反对任何伤害民族感情的活动。

据日本旅游局网站资料，日本传统祭典通常在神社与寺庙举行，夏日祭在每年6月至8月期间举办，包含烟火大会等活动；不过中国的“夏日祭”大多与日本动漫和二次元文化相关。

据微博上网友总结的名单显示，除新余市外，七、八月将举办夏日祭的还包括吉林长春、云南大理、广东韶关等20个城市。

此前，原本计划于7月17日在江苏南京举办的夏日祭因遭到网友的举报而被取消，称“其他城市都行，唯独南京不能”。公开资料显示，南京自2014年起就有过类似的夏日祭活动，而今年是首次因举报被取消。