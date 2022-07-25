南京日本战犯牌位供奉者身份公布并被刑拘

江苏南京市委市政府调查组通报玄奘寺日军战犯牌位事件调查处理结果，公布牌位供奉者吴啊萍身份，警方以涉嫌犯寻衅滋事罪将她刑事拘留；南京市也对市民宗局、玄武区民宗局多名官员作出处理。

南京市官方星期日（7月24日）在南京市委市政府新媒体平台“南京发布”发布事件调查处理通报，对于舆论关注的吴啊萍身份问题，通报称，吴啊萍出生于1990年9月，大学学历，无曾用名，自幼在原籍福建晋江生活，2000年迁至南京随父母生活，2009年到北京某医学院就读，2013年进入南京某医院从事护理工作，2019年9月辞职去五台山某寺庙当居士，2022年7月22日被南京市公安机关立案调查。

吴啊萍自幼在原籍福建晋江生活，2000年迁至南京随父母生活，2009年到北京某医学院就读，2013年进入南京某医院从事护理工作，2019年9月辞职去五台山某寺庙当居士。（南京广播电视台微信公众号视频截图）

通报说，吴啊萍声称，她到南京后了解到侵华日军战犯的暴行，知道了松井石根等五名战犯的罪行，遂产生心理阴影，长期被噩梦缠绕；在接触佛教后，产生了通过供奉五名日军战犯解冤释结、脱离苦难的想法。

吴啊萍2017年在南京玄奘寺要求供奉六个牌位，包括上述五名侵华日军战犯，以及在南京大屠杀期间保护女性的美国传教士华群（明妮·魏特琳）的牌位。五名参与南京大屠杀或在南京大屠杀期间参与暴行的战犯为松井石根、谷寿夫、野田毅、田中军吉、向井敏明。

至于为何吴啊萍也会供奉魏特琳的牌位，吴啊萍称，她了解到魏特琳在南京大屠杀期间保护女性的善举，因受战争刺激，回美国后在家中自杀，想通过供奉帮魏特琳解脱。

公安机关发现，2017年3月以来，吴啊萍曾因失眠、焦虑等症状，先后三次到医院就诊，并服用镇静催眠药物。

2017年12月18日，吴啊萍到玄奘寺要求供奉牌位，并在登记表上填写“松井石根、谷寿夫、野田毅、田中军吉、向井敏明、华群”六人名字。玄奘寺当值僧人灵松询问被供奉者是她的亲属还是朋友，吴啊萍谎称是朋友。

灵松开具了收据，注明供奉时间“2018—2022”，随后在黄色牌位纸上写下标注“友”字的六人名字和“吴啊萍”落款，塑封后摆放在地藏殿。

2022年2月26日，一名女信众到玄奘寺地藏殿寻找自己供奉的牌位，僧人庆玄、禄玄与几名游客一起帮助寻找，其间发现了侵华日军战犯牌位，一游客拍下照片。庆玄随即撤下五名日军战犯牌位，当晚将此事告知住持传真，传真要求严禁外传，此后一直未向主管部门报告。拍照游客7月21日将照片发布到社交平台，被大量转发。

公安机关经调查后认定，吴啊萍供奉侵华日军战犯牌位属个人行为，并没有发现吴啊萍受人指使或与他人共谋的情况。

通报指，吴啊萍出于自己对因果释结的错误认知和自私自利的动机，在明知五名被供奉者为侵华日军战犯的情况下，仍出资在宗教活动场所为其设置牌位，严重违背佛教扬善惩恶的教义教规，严重破坏公共秩序，严重伤害民族感情，造成恶劣社会影响，涉嫌犯寻衅滋事罪，已被公安机关刑事拘留。

通报还称，此次事件发生后，南京市宗教事务管理部门对玄奘寺进行了调查处理。玄奘寺对被供奉者身份没有进行核查，发现供奉侵华日军战犯牌位后，虽已撤下但一直隐瞒不报。

南京市玄武区民宗局已责令玄奘寺进行整顿，并已撤换传真玄奘寺主要负责人职务；市佛教协会同时免除传真副会长职务。

中共南京市委、玄武区委及纪检监察机关也已对相关责任人作出处理：对市民宗局党组书记、局长苏宇红予以诫勉，对市民宗局党组成员、副局长纪勤予以免职、给予党内严重警告处分，对市民宗局党组成员、副局长王键给予党内警告处分，对市民宗局宗教一处处长张文波给予党内警告处分，对市民宗局政策法规处（行政审批服务处）处长后乃娟给予党内警告处分，对玄武区民宗局局长胡圆圆予以免职、给予党内严重警告处分，对玄武区民宗局副局长周勇给予党内严重警告处分，对玄武区民宗局民宗科科长杨菁给予政务警告处分，对玄武区玄武门街道统战委员桂旭光给予党内警告处分。

通报表示，在宗教活动场所发生供奉侵华日军战犯牌位事件，严重冲击社会道德底线，严重伤害民族感情，网民和市民及时发现指出问题，充分体现了强烈爱国情感和对南京的关心关爱。

通报最后强调，将深刻警醒反思，深刻汲取教训，全面整改，防止类似问题发生，对挑衅历史定论、挑战民族大义的行为，将坚决依法严惩，以实际行动捍卫民族尊严。