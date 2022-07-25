港府拟同步出台红黄码和放宽酒店检疫期

香港媒体报道称，港府打算同步推出“红黄码”和放宽入境酒店检疫期，预计一两个星期内将作出决定。

据香港《星岛日报》引述消息人士报道，香港医务卫生局长卢宠茂早前说，港府将推出“红黄码”，红码适用于确诊人士，黄码则应用于海外抵港入境人士，黄码人士可以外出，但不能到食肆等除口罩的受限制场所。据了解，创科局正研究用疫苗通行证二维码，在需要时转为红色或黄色。

据悉，香港特首李家超上周与港府专家顾问团六位成员召开首次会议，会上也介绍“红黄码”的构想。专家顾问团认同，若配合“红黄码”及“点对点”的管理，将有助于管控放宽入境人士酒店检疫时间的风险。

消息人士说，港府打算将“红黄码”和放宽入境人士酒店检疫期同步推出，目前港府内部正考虑两个放宽方案，分别是五天酒店隔离兼两天黄码的“五加二”方案，以及四天酒店隔离及三天黄码的“四加三”方案，要待政府高层最终拍板。

另外，港府星期天（7月24日）公布，由7月28日凌晨零时起，试行改良版电子健康申报系统，赴港人士在登机前须提早完成卫生署的网上电子健康申报并取得二维码，希望减省赴港人士逗留机场的时间。赴港人士须预先在网上完成卫生署健康及检疫资讯申报表，并在办理登机手续时出示完成申报后生成的健康申报二维码供航空公司查核，二维码的有效期为96小时，即最早可在预定抵港时间的前三天递交申报表。

赴港人士也需要透过网上系统提供完成疫苗接种证明文件、指定检疫酒店预订编号等入境检疫所需资料。系统试行期间，相关人士在登机时仍须出示相关文件，如未能出示电子健康申报二维码仍可登机赴港。但当系统试行完成并加强功能后，则必须取得电子健康申报二维码方可登机。