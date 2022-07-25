李登辉幕僚新书揭两岸曾有极机密沟通管道

台湾已故前总统李登辉幕僚张荣丰在新书中披露，两岸曾建立极机密沟通管道，直至政党轮替才中断。

据台湾《联合报》报道，张荣丰出版新书《无烟硝的战场》，揭秘1996年台海危机秘辛。他在新书中提及，当时预防会议上，多数人主张撰写说帖说服中共不要向台海发射飞弹。他也提到，其实两岸从1992年至2000年间，曾经建立极机密沟通管道，直到政党轮替才中断。

张荣丰在1988年被李登辉延揽加入幕僚团队，主责中国大陆政策，1995年奉命召集幕僚组，针对隔年第一次总统直选的台海情势定应变计划，也就是外界熟知的“18套剧本”。2000年政党轮替后，张荣丰也曾被前总统陈水扁重用，出任国安会副秘书长，直至2003年请辞。

张荣丰在书中提及，1992年他与国策顾问曾永贤曾担任李登辉密使，赴北京见到时任中国大陆国家主席杨尚昆，之后两岸建立私下沟通管道，中间还历经1996年台海危机，这个管道直至2000年政党轮替才中断。他在书中也记录诸多国际与两岸往来人物及事件，还原历史现场。

张荣丰新书发表会星期天（7月24日）在牯岭街剧场举行，现场聚集众多书迷。张荣丰现场回顾，上世纪90年代台湾所面对的内外环境，当时中国大陆在邓小平主政下，对台政策虽然没有放弃武力统一，但改以“叶九条（叶剑英提出的有关和平统一台湾的九条方针政策）”为主的招降政策。

张荣丰也说，在美国前总统克林顿年代，以交往代替围堵，希望把中国大陆纳入国际社会规范，但事后证明失败。在李登辉领导下则是“不主动处理统独”，将台湾民主改革作为重要施政，因此这本书不是他个人的创作，而是与他一起工作的国安团队实际经验。

张荣丰说，书中有几个重要的主题，战略规划、谈判、兵棋推演、危机管理，还有对故旧的怀念。其中包括一些情报，但因为国安工作特殊，有很多地方只能点到为止。