受中国城市封控影响 韩国对华出口占比下降

韩国贸易协会最新发布的数据显示，受中国多个城市在疫情下实施封控措施的影响，韩国对外贸易中对华出口占比逐渐下降，对美出口占比日益上升。

据韩联社报道，据分析，除中国多个城市在疫情下实施封控带来较大影响外，中国制造业技术进步、美中贸易摩擦升级也对上述情况发挥一定程度的作用。

根据韩国贸易协会发布的数据，韩国今年上半年出口额为3505亿美元（下同，约4865亿新元），其中对华出口额占比同比下降1.9个百分点，为23.2%（814亿美元）。同期对美出口额同比上升0.4个百分点，为15.7%（549亿美元）。虽然上半年对华出口额同比增加6.9%，但增幅远低于出口总额的增幅（15.6%），更不及美国（18.2%）的一半。

韩国对华和对美出口比重此消彼长的现象并非今年独有。去年，韩国对华出口占比同比下降0.6个百分点，为25.3%，同期对美出口从14.5%升至14.9%。美中贸易战初期的2018年至今年上半年，韩国对华出口占比从26.8%降至23.2%，而对美出口占比从12%增至15.7%。

韩国对华贸易收支今年5月和6月均出现逆差，逆差额分别为11亿和12亿美元。据韩国关税厅统计，7月前20天的逆差达到15亿美元。这很大程度上受到今年4月至5月上海、北京、深圳等中国多个大城市封控的影响。

另据分析，中美贸易战、中国制造业技术进步也是导致对华出口比重下滑的因素。韩国贸易协近日发布的报告指出，2015年在中国高端技术进口市场上，韩国和台湾的市占率各为19%，但去年两者市占率分别为15.9%和25.2%。分析提出，美中贸易战打响后，中国谋求高端产品的进口多元化，由此自台进口的半导体等高端产品占比大增。

另一方面，韩国加入美国主导的印太经济框架（IPEF），还被美方要求在下月底之前明确是否加入“芯片四方联盟”（Chip 4）。这些情况将对韩国对华出口走势带来何种影响引发关注。