辽宁沈阳有核酸检测员因欠薪罢工？ 官方称已拨款外包公司

中国辽宁沈阳市多个核酸检测点近日停止检测，有消息称核酸检测人员疑因被拖欠工资罢工。消息传出后，当地卫健局工作人员回应称，此前应是政府财政部门转账晚了几天，款项已拨至外包公司。

据天目新闻报道，有辽宁沈阳网友上星期三（7月20日）爆料称，当地部分核酸点贴出了“停止检测”的通知，而检测人员罢工原因疑为被拖欠工资。

沈阳一名被拖欠工资的核酸采样员上星期六（23日）说，自己在沈阳疫情较为严峻的时候上岗成为一名核酸检测“大白”，当时是与沈阳市沈河区卫生健康局委托的沈阳盛京服务外包有限公司签订了临时用工协议。

该采样员说，自己从5月份至今只收到了一笔工资，还是因为去投诉，才由沈阳盛京垫付的，“6月和7月的工资一直没收到，问了沈阳盛京方，他们工作人员回应称是局里钱没发下来。”

针对部分核酸点贴出了“停止检测”的通知，该采样员也表示，核酸检测点出现人员罢工现象实属无奈，称仅沈河区被拖欠工资的核酸采样员就有数十人。

沈阳市沈河区卫生健康局局长办公室工作人员23日回应称，此前应该是政府财政部门晚转了几天，但22日已经由财政部门拨了这笔款项。“且款项是直接汇给沈阳盛京服务外包有限公司，不经过局里。”

报道称，采样员提供的临时用工协议中，沈阳盛京所填写的电话号码属于辽宁中企人力资源服务有限公司，接线员称对沈阳盛京服务外包有限公司不了解，旗下也没有招聘过核酸采样员的岗位。

据爱企查资料显示，沈阳盛京的法定代表人与辽宁中企人力资源服务有限公司法定代表人同名，且辽宁中企人力资源服务有限公司是沈阳盛京的股东之一。