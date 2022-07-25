台湾汉光演习今登场 蔡英文明出海校阅

台湾汉光演习实兵演练星期一（7月25日）起，一连五天举行。总统蔡英文将于26日出海校阅部队。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾国防部于今年5月16日至20日完成汉光演习图上兵棋推演，7月25日至29日进行实兵操演。今年采取实兵为主、部分实弹为辅的模式进行，针对战力保存、整体防空、联合截击、联合国土防卫等要项进行操演。

汉光演习实兵演练规模最大的将是26日在宜兰苏澳外海举行的海空军联合截击作战操演，海军除实弹射击标准一型防空导弹、反潜火箭外，海巡署将出动安平级成功舰实弹射击镇海火箭弹，以强化联合制海战力。

海巡署将中科院研发承造的镇海火箭弹系统列为执法装备，系统在军事操演中射击，显然实际上作为军事用途。

经统计，参演包括海军济阳级、成功级、基隆级、锦江级等军舰，光六导弹快艇、剑龙级潜舰、沱江级塔江舰、海巡署成功舰，及空军IDF经国号战机、F-5部队训练机、幻象2000战机、F-16V（Block20）、P-3C反潜机等，超过20余艘、架次。

据了解，台军方规划邀请总统蔡英文在当日登基隆级“左营”导弹驱逐舰校阅，届时左营舰将升起统帅旗。这是蔡英文在任内第二次出海校阅部队。第一次为2018年4月登舰出海视导扩大不同舰型组合训练。