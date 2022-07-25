叶刘淑仪：修复香港社会裂痕料需时10年

香港行政会议召集人叶刘淑仪说，香港社会目前已回归平静，但她相信修复香港社会裂痕的工作将需时至少10年之久。

网媒“香港01”星期一（7月25日）刊发叶刘淑仪的专访，她在访问中也提及修复香港社会裂痕的三个要素。

她说，若要修补社会撕裂，香港政府需以三大原则恢复市民信心。第一是尊重法治、建立守法意识。她解释，最近（警务处处长）萧泽颐说过，接触到很多（反修例风波中被捕的）年轻人，他们确实感到后悔。

她称，这些年轻人当时以为抛砖、掷汽油弹等暴力行为可以无后顾之忧，甚至认为自己可以“夺权”。所以港府首要任务是令市民尊重法治，知法守法，让大家不要轻易作出令自己后悔的决定。

第二是解决民生问题。叶刘淑仪说，需要解决社会深层次问题方可令香港稳定发展，每当社会出现游行示威，部份市民的诉求并非针对原有议题，而是基于民生问题。

她说，游行人士当中有很多确实是专业的“搞事份子”，挖砖、拆铁栏手法非常熟练，但也有许多市民带着多元化的民生诉求上街。如2003年香港“七一”游行，市民除了表达对《基本法》第23条立法的忧虑外，更多的是对港府处理沙斯不当、医护人员的牺牲、负资产问题的不满。

叶刘淑仪认为时至今日，香港的经济发展仍停滞不前，楼价高企、居住环境欠佳、贫富差距拉阔、青年出路狭窄、退休保障不完善等深层次问题，也需要港府用心处理。

第三也是最为重要的，是在社会上建立共同价值观，例如维护国家安全的想法。叶刘淑仪强调，这并非不容存在异见。最重要的是，大家会视拥护国家和维护国安为主流价值观，在这基础下表达意见，可以达到中国国家主席习近平所说的建立“包容共济 和而不同”社会。

新一届港府上任后，行政会议组也改组，其中新民党主席叶刘淑仪担任召集人，是首位有政党背景及在任立法会议员担任召集人。

对于即将接过《基本法》第23条立法重任的李家超政府，作为先锋的叶刘淑仪寄语成功关键在于清晰解说。她说，港府要清楚带出官方信息，让市民明白进一步完善国安机制，对他们是有好处的，对于人权方面的忧虑大可不必。